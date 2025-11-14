Валери Свиленов: Какво ще направим ние

Утре Ботев (Ихтиман) гостува на Витоша (Бистрица). Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Излизаме срещу съперник, който е в челото на класирането. Има качествени футболисти. Играе добре. Загубил е само два пъти от началото на сезона. Само уважение към такъв противник. Заключението – предстои ни много тежък мач. За нас е важно обаче какво ще направи нашия отбор през 90-те минути. Не победихме Рилски спортист, но ако играем по същия начин, имаме добри шансове да спечелим трите точки от двубоя с Витоша“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.