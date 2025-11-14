Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия
  3. Куман: Мачът с Полша ще е най-трудният

Куман: Мачът с Полша ще е най-трудният

  • 14 ное 2025 | 05:43
  • 266
  • 0
Куман: Мачът с Полша ще е най-трудният

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман сподели своите очаквания за предстоящия квалификационен мач за Световно първенство през 2026 година срещу тима на Полша.

„Ние играем, за да побеждаваме. Със същата нагласа подхождаме и към предстоящия двубой", каза Куман.

"Намираме се в добра позиция и ако имаме възможност да довършим започнатото, ще се опитаме да го направим. Може би това ще бъде най-трудният мач в групата“, добави насатвникът на "лалетата".

Нидерландия води в група "G" с аванс от 3 точки пред поляците, а в последния си мач ще е домакин на Литва.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Селекционерът на Ейре: Съзнателно давахме топката на Португалия в определени зони

Селекционерът на Ейре: Съзнателно давахме топката на Португалия в определени зони

  • 14 ное 2025 | 04:48
  • 313
  • 0
Бенфика следи ситуацията около Рафа Силва, който отказва да играе за Бешикташ

Бенфика следи ситуацията около Рафа Силва, който отказва да играе за Бешикташ

  • 14 ное 2025 | 04:22
  • 299
  • 0
Хамес Родригес не преговаря с Орландо Сити

Хамес Родригес не преговаря с Орландо Сити

  • 14 ное 2025 | 03:03
  • 272
  • 0
Нагелсман: Волтемаде е много важен за Германия

Нагелсман: Волтемаде е много важен за Германия

  • 14 ное 2025 | 03:56
  • 286
  • 0
Камавинга напусна лагера на "петлите"

Камавинга напусна лагера на "петлите"

  • 14 ное 2025 | 03:31
  • 322
  • 1
Тухел похвали дебютанта О'Райли

Тухел похвали дебютанта О'Райли

  • 14 ное 2025 | 02:44
  • 325
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

  • 13 ное 2025 | 23:41
  • 17641
  • 258
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 23:44
  • 12394
  • 359
Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 11270
  • 13
Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 9752
  • 2
Фенербахче препъна Апоел към победа №9 в Евролигата

Фенербахче препъна Апоел към победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 23:00
  • 11635
  • 1
Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 50020
  • 24