Куман: Мачът с Полша ще е най-трудният

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман сподели своите очаквания за предстоящия квалификационен мач за Световно първенство през 2026 година срещу тима на Полша.

„Ние играем, за да побеждаваме. Със същата нагласа подхождаме и към предстоящия двубой", каза Куман.

"Намираме се в добра позиция и ако имаме възможност да довършим започнатото, ще се опитаме да го направим. Може би това ще бъде най-трудният мач в групата“, добави насатвникът на "лалетата".

Нидерландия води в група "G" с аванс от 3 точки пред поляците, а в последния си мач ще е домакин на Литва.

Снимки: Imago