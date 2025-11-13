Роналдо: Да вкарам гол №1000 на финала на Мондиала? Гледате твърде много филми

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо е убеден, че не е възможно да отбележи гол номер 1000 в своята кариера точно на финала на Мондиал 2026. Това стана ясно от негово изказване по време на пресконференцията му преди мача с Ейре, на която беше попитан дали вярва в този възможен сценарий.

Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата му

„Хора, вие гледате твърде много филми (смее се – б.р.). Това е твърде перфектно, за да се случи. Нека се върнем в реалността: разбира се, всички тези числа ме радват. Националният тим никога не зависи само от един играч, но тези статистики си остават много позитивни. Просто искам да играя на предстоящото Световно първенство, иначе нямаше да съм тук. Нека вървим стъпка по стъпка. Но ако все пак това се случи, ще е добър знак и бих завършил кариерата си по велик начин“, отговори Роналдо, който досега има общо 953 гола, а финалът на Мондиал 2026 е на 19 юли догодина в Ню Джърси.

🚨🚨🎙️| Cristiano Ronaldo answering what if his 1,000th goal was scored in the World Cup final:



“You guys watch too many movies, it’s too perfect for it to happen.”



“Let’s get back to reality: obviously, all these numbers make me happy. The selection never depends on just one… pic.twitter.com/XwqDCmIWR5 — CentreGoals. (@centregoals) November 13, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages