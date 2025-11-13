Кристиано Роналдо: Чака ни сериозна битка

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо коментира предстоящото гостуване на Ейре, което може да осигури класирането на "мореплавателите" за Мондиал 2026. Двубоят в Дъблин е тази вечер, а евентуална победа ще бетонира португалците на първото място в групата.



„Винаги е трудно. Гостуванията винаги са сложни. Ейре има възможност да продължи да мечтае. Ние сме подготвени и знаем, че победа ни гарантира класиране. Уверени сме и чакаме мача", започна Роналдо.

Рубен Невеш беше неочакваният герой в двубоя между двата отбора през октомври в Лисабон, спечелен от португалците с 1:0. Роналдо подчерта, че „планът е същият“ като този, приложен от Роберто Мартинес в двубоя на "Жозе Алваладе“.

Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата му

„Ирландците няма да играят по-различно от това, което показаха в Лисабон. Ще залагат на статични положения, ще използват тъчовете като корнери. Трябва да играем нашата игра и да се опитаме да спечелим", коментира Кристиано.

„Да играеш на световни финали винаги е специално, надявам се да спечелим и след девет месеца да сме в добра форма. Срещу Ейре ни чака битка и трябва да я спечелим“, подчерта ветеранът, който може да участва на шесто Световно първенство.

Снимки: Imago