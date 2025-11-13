Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ето кога представят Марчело Абонданца като селекционер на България

Ето кога представят Марчело Абонданца като селекционер на България

  • 13 ное 2025 | 15:56
  • 1064
  • 0

Българската федерация по волейбол ще представи официално новия селекционер на женския национален отбор по волейбол - Марчело Абонданца.

Марчело Абонданца ще продължи да води и Фенербахче, взима турчин за помощник
Марчело Абонданца ще продължи да води и Фенербахче, взима турчин за помощник

Събитието ще се състои на 17 ноември, понеделник, от 12:00 часа в Пресклуб „България“ (Национален стадион „Васил Левски“).

Италианец поема България за втори път
Италианец поема България за втори път

На пресконференцията ще присъстват представители на Българската федерация по волейбол, членове на спортно-техническото ръководство и самият Марчело Абонданца, който ще очертае визията си за развитието на женския национален отбор.

Марчело Абонданца: България разполага с много интересен и перспективен отбор
Марчело Абонданца: България разполага с много интересен и перспективен отбор
