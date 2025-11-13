Ето кога представят Марчело Абонданца като селекционер на България

Българската федерация по волейбол ще представи официално новия селекционер на женския национален отбор по волейбол - Марчело Абонданца.

Събитието ще се състои на 17 ноември, понеделник, от 12:00 часа в Пресклуб „България“ (Национален стадион „Васил Левски“).

На пресконференцията ще присъстват представители на Българската федерация по волейбол, членове на спортно-техническото ръководство и самият Марчело Абонданца, който ще очертае визията си за развитието на женския национален отбор.

