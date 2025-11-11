Производителите искат повече яснота за процедурите при пушещ мотор

Производителите в MotoGP искат по-голямо яснота за протокола при пушещ мотор след случилото се с Франческо Баная в Гран При на Япония в началото на октомври.

На „Мотеги“ пилотът на Дукати спечели, въпреки че в голяма част от състезанието от неговия мотор излизаше синкав дим. Постепенно този дим започна да се сгъстява, но състезателния директор Майк Уеб така и не показа черния флаг с оранжев диск (механична повреда) на Баная, което щеше да принуди двукратния шампион моментално да паркира своя мотор.

Точно това се случи няколко седмици по-рано с Джак Милър по време на официалната тренировка на „Ред Бул Ринг“ в Австрия. Тогава от машината на австралиеца започна да излиза сходен дим и той моментално получи нареждане от рейс контрола да се отстрани от трасето, за да не го замърси.

В Япония обаче този протокол не беше спазен, което повдигна определени дискусии сред представители на производителите в падока. Причината Баная да не бъде принуден да прекрати участието си на „Мотеги“ беше уверението от страна на Дукати, че проблемът не е терминален и той не създава опасна ситуация на пистата, разсипвайки масло по идеалната линия.

„Всички мотори в MotoGP, докато се движат, генерират излишък от масло. Всеки производител има своя собствена система за управление на този излишък. Предполага се, че димът от мотора на Пеко дойде от изгарянето на този излишък от топлината на ауспуха, което, поне на теория, е контролиран процес“, обясни анонимен мениджър на отбора в MotoGP пред motorsport.com.



„Димът, който излиза от мотора, пада на асфалта. Ако това продължи няколко метра, не е проблем. Но, ако продължи няколко обиколки, тогава този дим се охлажда и се превръща в масло, което създава предпоставка за опасност на пистата“, продължи същият мениджър.



„Въпросът ни е какво ще се случи следващият път? Ще надделее ли думата на шефа на отбора, или правилникът ще бъде приложен? Трябва ни ясен протокол, който винаги да се прилага по един и същ начин.



„Разговорът между техническия директор на шампионата (Дани Олдридж) и Дукати, който беше показан в живото излъчване, не остави много добро впечатление. Затова ние искаме да има радио комуникация между всички отбори, състезателния директор, спортния директор и техническия директор на шампионата. За да може всички въпроси, които възникнат на пистата, да бъдат дискутирани вътрешно на момента“, добави още въпросният мениджър.

