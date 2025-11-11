Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Производителите искат повече яснота за процедурите при пушещ мотор

Производителите искат повече яснота за процедурите при пушещ мотор

  • 11 ное 2025 | 14:28
  • 245
  • 0

Производителите в MotoGP искат по-голямо яснота за протокола при пушещ мотор след случилото се с Франческо Баная в Гран При на Япония в началото на октомври.

На „Мотеги“ пилотът на Дукати спечели, въпреки че в голяма част от състезанието от неговия мотор излизаше синкав дим. Постепенно този дим започна да се сгъстява, но състезателния директор Майк Уеб така и не показа черния флаг с оранжев диск (механична повреда) на Баная, което щеше да принуди двукратния шампион моментално да паркира своя мотор.

Точно това се случи няколко седмици по-рано с Джак Милър по време на официалната тренировка на „Ред Бул Ринг“ в Австрия. Тогава от машината на австралиеца започна да излиза сходен дим и той моментално получи нареждане от рейс контрола да се отстрани от трасето, за да не го замърси.

В Япония обаче този протокол не беше спазен, което повдигна определени дискусии сред представители на производителите в падока. Причината Баная да не бъде принуден да прекрати участието си на „Мотеги“ беше уверението от страна на Дукати, че проблемът не е терминален и той не създава опасна ситуация на пистата, разсипвайки масло по идеалната линия.

„Всички мотори в MotoGP, докато се движат, генерират излишък от масло. Всеки производител има своя собствена система за управление на този излишък. Предполага се, че димът от мотора на Пеко дойде от изгарянето на този излишък от топлината на ауспуха, което, поне на теория, е контролиран процес“, обясни анонимен мениджър на отбора в MotoGP пред motorsport.com.

„Димът, който излиза от мотора, пада на асфалта. Ако това продължи няколко метра, не е проблем. Но, ако продължи няколко обиколки, тогава този дим се охлажда и се превръща в масло, което създава предпоставка за опасност на пистата“, продължи същият мениджър.

„Въпросът ни е какво ще се случи следващият път? Ще надделее ли думата на шефа на отбора, или правилникът ще бъде приложен? Трябва ни ясен протокол, който винаги да се прилага по един и същ начин.

„Разговорът между техническия директор на шампионата (Дани Олдридж) и Дукати, който беше показан в живото излъчване, не остави много добро впечатление. Затова ние искаме да има радио комуникация между всички отбори, състезателния директор, спортния директор и техническия директор на шампионата. За да може всички въпроси, които възникнат на пистата, да бъдат дискутирани вътрешно на момента“, добави още въпросният мениджър.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Тото Волф за шансовете на Верстапен: Този кораб отплава

Тото Волф за шансовете на Верстапен: Този кораб отплава

  • 11 ное 2025 | 15:13
  • 318
  • 0
Новият двигател на Верстапен привлече вниманието на Макларън

Новият двигател на Верстапен привлече вниманието на Макларън

  • 11 ное 2025 | 13:36
  • 1046
  • 1
Пилотите на Ферари отговориха на големия шеф на Черните кончета

Пилотите на Ферари отговориха на големия шеф на Черните кончета

  • 11 ное 2025 | 13:10
  • 4864
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

  • 11 ное 2025 | 13:02
  • 351
  • 0
Ландо Норис вече има пълен контрол върху битката за титлата

Ландо Норис вече има пълен контрол върху битката за титлата

  • 11 ное 2025 | 12:53
  • 1511
  • 0
Китайци ще връщат Лотус във Формула 1

Китайци ще връщат Лотус във Формула 1

  • 10 ное 2025 | 21:27
  • 1954
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 15641
  • 19
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 11740
  • 20
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 14762
  • 43
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 14548
  • 33
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 21011
  • 11
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 6436
  • 0