  2. Бешикташ
  3. Фенербахче сътвори невероятен обрат от 0:2 в дербито с Бешикташ

Фенербахче сътвори невероятен обрат от 0:2 в дербито с Бешикташ

  • 2 ное 2025 | 22:24
  • 1689
  • 0
Фенербахче сътвори невероятен обрат от 0:2 в дербито с Бешикташ

Фенербахче записа една от най-сладките си победи над един от големите си съперници в Турция - Бешикташ. "Фенерите" спечелиха с 3:2 гостуването си на "Тупрас Стейдиъм" от 11-ия кръг на Суперлигата, макар да изоставаха с 0:2.

Срещата започна по мед и масло за Бешикташ, който взе преднина от два гола още в началните минути. Първо Ел Билал Туре откри резултата с глава в 5-ата, а след това Емирхан Топчу удвои в 22-рата минута с удар по земя..

Повратният момент в мача бе в 26-ата минута, когато Оркун Кьокджю получи директен червен картон за опасно за здравето нарушение в средата на терена.

От този момент нататък Фенербахче пое контрола над мача и първо в 32-рата минута намали след разбъркване при корнер, като Исмаил Юксек прати топката в мрежата.

В 45-ата минута резултатът бе изравнен. Марко Асенсио отбеляза с изстрел от воле от границата на наказателното поле.

В 83-тата минута обратът стана пълен, а героят за гостите бе Джон Дюран, който се пребори за топката в наказтелното поле и с удар от воле вкара за крайното 2:3.

Така Фенербахче записа трета поредна победа и излезе на 2-рото място с 25 точки. Бешикташ пък заема 6-ото място със 17 точки.

Снимки: Imago

