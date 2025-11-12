Юлиан Вайзиг пред Sportal.bg: Това е нещо специално за мен, никога досега не съм бил MVP 3 пъти поред

Българският шампион Левски победи хърватския Мурса Осиек с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди седмица "сините" победиха с 3:2 и като гости и се класираха за плейофите на турнира.

Швейцарският диагонал на Левски Юлиан Вайзиг заби 18 точки (1 ас, 3 блока, 43% ефективност в атака - +16) и бе избран за MVP.

Така Вайзиг за трети пореден мач бе избран за MVP.

“Това е нещо специално за мен, никога досега не съм бил MVP 3 пъти поред”, заяви Юлиан Вайзиг пред Sportal.bg.

Снимки: Борислав Цветанов