Шампионска лига: Левски 2:0 Осиек! Следете мача ТУК!

Първенецът на България в efbet Супер Волей Левски София приема днес в среща-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига хърватския шампиона МОК Мурса (Осиек) в зала “Левски София”.

“Сините” спечелиха преди седмица гостуването си в Осиек с 3:2 гейма, а днес водят с 2:0 (25:18, 25:21).

Днес възпитаниците на Николай Желязков се нуждаят от нова победа, за да се класират за третия решаваш кръг на квалификациите в ШЛ.

Наставникът на шампионите на България ще може да разчита на всичките си основни състезатели за двубоя, въпреки че Гордан Люцканов, който бе избран за MVP на efbet Суперкупа, все още не е напълно възстановен.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по Max Sport 2.

Мощна атака на Юлиан Вайзиг и Левски поведе с 10:6. Синиша Гавранчич взе прекъсване за Осиек. нова мощна атак ана Юлиан Вайзиг и 11:7. Великолепна атака по дългия диагонал за Гордан Люцканов и 12:8. Поредна атака на Юлиан Вайзиг и "сините" дръпнаха с 6 точки при 14:8. Синиша Гавранчич взе второ прекъсване за Осиек. Отлична комбинация Стоил Палев - Лазар Бучков - 15:9. Страхотна изява на Дамян Колев в защита даде шанс на Юлиан Вайзиг да атакува за 16:10. Страхотна тройна "синя" блокада и 23:16. Карло Яковац сгреши начален удар и Левски спечели първата част с 25:18.

Шампионите на България поведоха с 3:0 в началото на втората част. Ас на Тодор Скримов и 4:1. Синиша Гавранич взе прекъсване за Осиек. Единична блокада на Юлиан Вайзиг - 7:1. Ас на Лазар Бучков направи резултата 13:7. Стабилна атака на Тодор Скримов и 20:12. Великолепна комбинация Стоил Палев - Тодор Скримов и геймбол при 24:19. Гордан Люцканов атакува категорично по диагонала от зона 4 и Левски спечели втората част с 25:21.

ЛЕВСКИ - МОК МУРСА, ОСИЕК (ХЪРВАТИЯ) 2:0 (25:18, 25:21)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Светослав Гоцев, Лазар Бучков - Дамян Колев-либеро (Петко Петков, Димитър Добрев)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

МОК МУРСА: Бернард Бекони, Лео Андрич, Карло Яковац, Иван Дирлич, Стефан Янкович, Габриел Суньо - Тино Видакович-либеро

Старши треньор: СИНИША ГАВРАНЧИЧ

Снимки: Борислав Цветанов