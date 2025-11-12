Популярни
  3. Новият треньор на Фиорентина: Не ме е страх, но пътят ще бъде дълъг и труден

  • 12 ное 2025 | 20:08
  • 395
  • 0
Новият наставник на Фиорентина Паоло Ваноли беше представен пред италианските медии като треньор на тима. Италианският специалист увери, че не го е страх от предизвикателството да преобърне тежката ситуация на последния в класирането на Серия "А", като подчерта, че ще мисли мач за мач.

“Знам какво представлява Фиорентина. Този клуб е показал голямо израстване през годините, като разполага със страстен президент. Може би беше съдба да приема това предизвикателство. Подобен тип предизвикателства ме мотивират и ми дават енергия. Не ме е страх, но това ще бъде дълъг и труден път. Дали отборът показва различна идентичност в Италия и Европа? Просто трябва да се трудим. Сега целите са различни в двата турнира. Би било грешка да мислим за това какво бихме могли да направим. Нека мислим мач за мач и да правим малки стъпки. Това трябва да е много важно послание. Нека се фокусираме върху първенството, след което ще мислим за Купата на Италия и Лигата на конференциите. В противен случай рискуваме да загубим инерция. Точно това казах и на играчите”, заяви Ваноли на специалната пресконференция, на която беше представен и повишеният в спортен директор Роберто Горети.

Снимки: Gettyimages

