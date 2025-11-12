Надежда (Доброславци) привлече бивш национал

Надежда (Доброславци) осъществи сериозен трансферен удар, който има за цел да подсили атаката на отбора. Опитният нападател Георги Божилов вече е част от тима. Той е роден на 12 февруари 1987 година и има над 300 мача в професионалния футбол.

В кариерата си нападателят е играл за Нафтекс, Черноморец, Локомотив (Пловдив), но най-трайна диря оставя в Черно море, където прекарва 10 сезона от два престоя (2010-2015 и след това 2016-2020). С екипа на "моряците" Божилов печели Купата на България през сезон 2014/2015. Между двата престоя в Черно море, снажният юноша на Нафтекс играе и за Берое.

Именно докато е в Черно море, той има и 2 мача за националния отбор на България. Дебютът му е през 2011 година в европейска квалификация срещу Англия. По-късно, през 2016 година, отново получава повиквателна от Ивайло Петев.

Георги Божилов ще подсили миналогодишния шампион на Столичната четвърта дивизия. Доброславчани обаче не успяха да се върнат в Трета лига, след като загубиха квалификациите от Металург (Перник). Сега те ще направят нов опит, но имат сериозна конкуренция от съставите на Казичене, Нови Искър и Национал (София).