Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Надежда (Доброславци)
  3. Надежда (Доброславци) привлече бивш национал

Надежда (Доброславци) привлече бивш национал

  • 12 ное 2025 | 17:44
  • 196
  • 0
Надежда (Доброславци) привлече бивш национал

Надежда (Доброславци) осъществи сериозен трансферен удар, който има за цел да подсили атаката на отбора. Опитният нападател Георги Божилов вече е част от тима. Той е роден на 12 февруари 1987 година и има над 300 мача в професионалния футбол. 

В кариерата си нападателят е играл за Нафтекс, Черноморец, Локомотив (Пловдив), но най-трайна диря оставя в Черно море, където прекарва 10 сезона от два престоя (2010-2015 и след това 2016-2020). С екипа на "моряците" Божилов печели Купата на България през сезон 2014/2015. Между двата престоя в Черно море, снажният юноша на Нафтекс играе и за Берое.

Именно докато е в Черно море, той има и 2 мача за националния отбор на България. Дебютът му е през 2011 година в европейска квалификация срещу Англия. По-късно, през 2016 година, отново получава повиквателна от Ивайло Петев.

Георги Божилов ще подсили миналогодишния шампион на Столичната четвърта дивизия. Доброславчани обаче не успяха да се върнат в Трета лига, след като загубиха квалификациите от Металург (Перник). Сега те ще направят нов опит, но имат сериозна конкуренция от съставите на Казичене, Нови Искър и Национал (София).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско

  • 12 ное 2025 | 15:27
  • 455
  • 0
Бертран Фурие: Ако има нов шампион, това ще е страхотно за първенството

Бертран Фурие: Ако има нов шампион, това ще е страхотно за първенството

  • 12 ное 2025 | 14:51
  • 1045
  • 0
Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

  • 12 ное 2025 | 14:44
  • 889
  • 0
Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

  • 12 ное 2025 | 14:39
  • 673
  • 0
Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

  • 12 ное 2025 | 12:48
  • 1136
  • 0
Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 13377
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 2525
  • 3
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 3101
  • 3
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 16604
  • 57
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 17217
  • 42
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 8649
  • 23
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 12157
  • 7