Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. ФИДЕ официално започна разследване срещу Крамник за ролята му в кончината на Народитски

ФИДЕ официално започна разследване срещу Крамник за ролята му в кончината на Народитски

  • 12 ное 2025 | 14:53
  • 544
  • 0
ФИДЕ официално започна разследване срещу Крамник за ролята му в кончината на Народитски

Международната шахматна федерация (ФИДЕ) официално е подала жалба до Етичната и дисциплинарна комисия на ФИДЕ (EDC), в която като ответник е посочен бившият световен шампион Владимир Крамник.

ФИДЕ ще разследва ролята на Крамник около смъртта на Даниел Народитски
ФИДЕ ще разследва ролята на Крамник около смъртта на Даниел Народитски

Подаването на жалбата идва след тревога в шахматната общност относно повтарящи се публични обвинения, отправяни от Крамник срещу гросмайстор Даниел Народитски и гросмайстор Давид Навара, и е резултат от преглед на случая от Управителния съвет на ФИДЕ.

Украински гросмайстор разказа за последните мигове на Народитски
Украински гросмайстор разказа за последните мигове на Народитски

В жалбата се описва поведение, продължило около две години, като се посочват няколко публични изявления и материали, които ФИДЕ смята за релевантни към възможни нарушения, свързани с тормоз и обида на личното достойнство. Към документа са приложени и свидетелства и информация, предоставени от Давид Навара и лица от обкръжението на Даниел Народитски. Тези въпроси сега ще бъдат разгледани съгласно установените процедури на EDC.

Почина мистериозно един от най-добрите гросмайстори и коментатори
Почина мистериозно един от най-добрите гросмайстори и коментатори

ФИДЕ предприема тази стъпка, за да гарантира, че всички съответни изявления и доказателства ще бъдат разгледани от независим дисциплинарен орган, и че процесът ще се проведе справедливо и с уважение към всички замесени страни.

Изявление на Йоландър Пърсауд, председател на Етичната и дисциплинарна комисия на ФИДЕ:

„След като жалбата бъде подадена, председателят на EDC я преглежда, за да определи дали е допустима. Ако бъде приета, председателят формулира обвиненията и предава случая на Първа инстанция, която уведомява и двете страни за регистрацията.

Ответникът се информира за започване на дисциплинарното производство и има до три седмици, за да представи отговор и всички подкрепящи документи.

Ако се изисква допълнителна информация, може да се проведе втори обмен на становища, като всяка страна има до две седмици, за да отговори.

След преглед на всички материали, комисията заседава при закрити врата и издава своето решение.“

ФИДЕ потвърждава своя ангажимент към прозрачен, справедлив и независим етичен процес, пишат от централата. EDC ще разгледа жалбата в съответствие с Етичния и дисциплинарен кодекс на ФИДЕ и процесуалните правила. Всяко решение, включително евентуални санкции, ще бъде официално обявено от Комисията в подходящ момент.

Следвай ни:

Още от Други спортове

11 е числото на деня за Магнус Карлсен

11 е числото на деня за Магнус Карлсен

  • 12 ное 2025 | 14:05
  • 466
  • 0
Боряна Калейн и Мария Гроздева са в Лондон за участие в 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите

Боряна Калейн и Мария Гроздева са в Лондон за участие в 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите

  • 12 ное 2025 | 13:44
  • 294
  • 0
ZUMBA в сърцето на София обединява хора с и без увреждания

ZUMBA в сърцето на София обединява хора с и без увреждания

  • 12 ное 2025 | 13:33
  • 344
  • 0
АБСФ: Липсва напредък по отношение на развитието на спортните бази

АБСФ: Липсва напредък по отношение на развитието на спортните бази

  • 12 ное 2025 | 08:37
  • 295
  • 0
Без финали за българските стрелци в днешния ден на Световното в Кайро

Без финали за българските стрелци в днешния ден на Световното в Кайро

  • 11 ное 2025 | 17:37
  • 873
  • 0
Зам.-министър Петър Младенов награди победителите в "Посланици на здравето"

Зам.-министър Петър Младенов награди победителите в "Посланици на здравето"

  • 11 ное 2025 | 15:44
  • 714
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 215
  • 0
Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 10852
  • 21
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 13061
  • 42
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 14674
  • 37
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 6879
  • 23
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 9393
  • 5