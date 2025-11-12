ФИДЕ официално започна разследване срещу Крамник за ролята му в кончината на Народитски

Международната шахматна федерация (ФИДЕ) официално е подала жалба до Етичната и дисциплинарна комисия на ФИДЕ (EDC), в която като ответник е посочен бившият световен шампион Владимир Крамник.

Подаването на жалбата идва след тревога в шахматната общност относно повтарящи се публични обвинения, отправяни от Крамник срещу гросмайстор Даниел Народитски и гросмайстор Давид Навара, и е резултат от преглед на случая от Управителния съвет на ФИДЕ.

В жалбата се описва поведение, продължило около две години, като се посочват няколко публични изявления и материали, които ФИДЕ смята за релевантни към възможни нарушения, свързани с тормоз и обида на личното достойнство. Към документа са приложени и свидетелства и информация, предоставени от Давид Навара и лица от обкръжението на Даниел Народитски. Тези въпроси сега ще бъдат разгледани съгласно установените процедури на EDC.

ФИДЕ предприема тази стъпка, за да гарантира, че всички съответни изявления и доказателства ще бъдат разгледани от независим дисциплинарен орган, и че процесът ще се проведе справедливо и с уважение към всички замесени страни.

Изявление на Йоландър Пърсауд, председател на Етичната и дисциплинарна комисия на ФИДЕ:

„След като жалбата бъде подадена, председателят на EDC я преглежда, за да определи дали е допустима. Ако бъде приета, председателят формулира обвиненията и предава случая на Първа инстанция, която уведомява и двете страни за регистрацията.

Ответникът се информира за започване на дисциплинарното производство и има до три седмици, за да представи отговор и всички подкрепящи документи.

Ако се изисква допълнителна информация, може да се проведе втори обмен на становища, като всяка страна има до две седмици, за да отговори.

След преглед на всички материали, комисията заседава при закрити врата и издава своето решение.“

ФИДЕ потвърждава своя ангажимент към прозрачен, справедлив и независим етичен процес, пишат от централата. EDC ще разгледа жалбата в съответствие с Етичния и дисциплинарен кодекс на ФИДЕ и процесуалните правила. Всяко решение, включително евентуални санкции, ще бъде официално обявено от Комисията в подходящ момент.