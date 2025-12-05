Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Иван Пешев награди медалистите от Световното по спортни танци за юноши

Иван Пешев награди медалистите от Световното по спортни танци за юноши

  • 5 дек 2025 | 15:32
  • 353
  • 0
Иван Пешев награди медалистите от Световното по спортни танци за юноши

Министър Пешев награди младите ни състезатели Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева, които спечелиха бронзов медал на Световното първенство по спортни танци за юноши в Бургас.

„Продължавайте да градите бъдещето си със същата страст и отдаденост“, каза министър Пешев.

Треньорът Христо Христов определи представянето на своите възпитаници като впечатляващо, заявявайки, че Кристиян и Мартина показват абсолютна концентрация, техническа зрялост и сърце на шампиони. Той изрази увереност, че на талантливата двойка предстоят още по-големи върхове. Христов благодари на министър Пешев за оказаното внимание и за подкрепата към българските състезатели.

Световното първенство в Бургас събра представители на 28 държави, сред които Германия, Италия, Португалия, Финландия, Япония, Испания, Израел и Казахстан, както и още десетки силни школи от цял свят.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Световната антидопингова агенция не е получила вноските от Русия и САЩ за 2025 година

Световната антидопингова агенция не е получила вноските от Русия и САЩ за 2025 година

  • 5 дек 2025 | 12:12
  • 426
  • 1
Германия е първият четвъртфиналист на Световното по хандбал

Германия е първият четвъртфиналист на Световното по хандбал

  • 5 дек 2025 | 10:37
  • 551
  • 1
Две българки продължават към финалите на сабя жени на Гран При във Франция

Две българки продължават към финалите на сабя жени на Гран При във Франция

  • 4 дек 2025 | 19:29
  • 1083
  • 1
Избраха спортист и треньор на годината на НСА

Избраха спортист и треньор на годината на НСА

  • 4 дек 2025 | 16:46
  • 862
  • 0
Изкуствен интелект ще пази британските спортисти от обиди в социалните мрежи

Изкуствен интелект ще пази британските спортисти от обиди в социалните мрежи

  • 4 дек 2025 | 16:43
  • 399
  • 1
Карлос Насар подписа и коригирания договор с Федерацията

Карлос Насар подписа и коригирания договор с Федерацията

  • 4 дек 2025 | 13:57
  • 6934
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 14515
  • 41
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 7299
  • 6
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 25267
  • 32
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 5042
  • 2
Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

  • 5 дек 2025 | 11:49
  • 8319
  • 8
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 8919
  • 14