Украински гросмайстор разказа за последните мигове на Народитски

  23 окт 2025 | 13:27
Украинският гросмайстор Александър Бортник коментира с огромна тъга внезапната смърт на американския шахматист Даниел Народитски, с когото го свързваше дългогодишно приятелство.

„Беше около два часа през нощта, когато ми каза: "О, честит рожден ден, Саша." Аз му отвърнах: "Да, благодаря." Това бяха последните ни думи.

Казах му: "Не се тревожи за нищо. Много те обичам. Ти си просто най-добрият." Радвам се, че последните ми думи към него бяха думи на подкрепа.

Ние с Питър тъкмо бяхме дошли да проверим… Не можехме да повярваме. Благодаря на всички за подкрепата.

Никога през живота си не съм срещал човек като него. Това беше моят приятел, най-добрият ми приятел. Толкова съжалявам за тази загуба – за неговото семейство и за всички.

Много съжалявам за всичко това. Опитвам се да бъда силен", каза Бортник в свой стрийм.

Снимка: Maria Emelianova/Chess.com.

