Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg"
  Sportal.bg
  Други спортове
Почина мистериозно един от най-добрите гросмайстори и коментатори

  21 окт 2025 | 13:14
Американският шахматен гросмайстор Даниел Народицки, който спечели огромна онлайн аудитория със своите стриймвания и достъпни уроци по шах, е починал внезапно и мистериозно на 29-годишна възраст.

Новината бе съобщена от Шахматния център на Шарлът (Charlotte Chess Center) в Северна Каролина, където Народицки беше главен треньор. В изявлението, публикувано в социалните мрежи в понеделник, не се посочва причината за смъртта, нито мястото, където е настъпила.

„С дълбока тъга споделяме новината за неочакваната кончина на Даниел Народицки. Даниел беше талантлив шахматист, коментатор и преподавател, както и скъп член на шахматната общност. Той беше също така любящ син, брат и верен приятел на мнозина“, се казва в изявлението от името на семейството му.

Роден и израснал в района на Сан Франциско Бей, Народицки започва да играе шах на 6-годишна възраст – начало на път, който ще го изведе до титлата гросмайстор, най-високото отличие, присъждано от Международната шахматна федерация (FIDE). Той постига това още преди да завърши гимназия, подчертават от центъра.

Талантът му личи още от ранна възраст – печели националните шампионати по възраст два пъти и в пети клас става най-младият победител в историята на Калифорнийското първенство за ученици K–12. През ноември 2007 г. Народицки привлича международно внимание, след като печели титлата световен шампион за юноши до 12 години, утвърждавайки се като един от най-обещаващите млади американски таланти.

След година, посветена изцяло на шаха, той постъпва в Станфордския университет, където през 2019 г. завършва история.

Народицки проявява страст и към преподаването – първата му шахматна книга излиза, когато е едва на 14 години, а впоследствие става редовен автор в списание Chess Life и други платформи, посветени на играта. През 2022 г. „Ню Йорк Таймс“ го наема като шахматен колумнист.

Паралелно с това Народицки изгражда огромна онлайн аудитория – близо 500 000 абонати в YouTube и над 340 000 последователи в Twitch. Неговите стриймове вдъхновяват цяло поколение млади играчи, тъй като той популяризира шаха с разбираеми обяснения и коментари на живо, превръщайки дори най-сложните позиции в достъпни за зрителите.

„Влезте в моя стрийм за страхотен шах, хубава музика и невероятна общност!“ – пише Народицки в профила си в Twitch.

Международната шахматна федерация (FIDE) изрази съболезнованията си, наричайки го „талантлив шахматист, коментатор и учител“.

На откриването на Шампионата на САЩ по шах за 2025 г. в Сейнт Луис беше спазена минута мълчание в негова памет, съобщи Chess.com.

Шахматният клуб на Сейнт Луис определи Народицки като „обичан стълб на шахматната общност“, чиято страст и отдаденост на преподаването са „вдъхновили безброй играчи по света“.

Семейството му е помолило за уединение в този труден момент.

„Нека помним Даниел за неговата любов към шаха и радостта и вдъхновението, които той носеше на всички ни всеки ден,“ завършва изявлението на близките му.

