  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

  • 12 ное 2025 | 14:39
  • 91
  • 0
Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

Ботев Пловдив организира екскурзия за феновете за предстоящия сблъсък с ЦСКА. Двубоят с „червените“ е на 22.11 (събота) от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Цената на екскурзията е 10 лева, като в нея не е включен билет за мача. Записванията ще се осъществяват в клубния фен магазин на стадион „Христо Ботев“ до края на работния ден на 21.11 (петък). Автобусите ще отпътуват за столицата на 22 ноември в 13:30 часа от стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Работно време на фен магазина откъм ул. „Богомил“:

в делничните дни: от 10:00 до 18:00 часа
събота: от 10:00 до 17:00 часа
неделя: от 11:00 до 16:00 часа

