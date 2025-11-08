Илиян Филипов: Няма как отборът да побеждава, ако тези, които твърдят, че обичат Ботев, остават вкъщи пред телевизора

Благодетелят на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов изрази своята искрена благодарност към Иван Цветанов, който вчера беше за последно старши треньор на “канарчетата”. В същото време Филипов изрази своето възмущение от празните трибуни на стадион “Христо Ботев” при победата с 2:1 срещу Добруджа.

Ето какво пише бизнесменът:

Благодарност и призив към всички ботевисти



ПФК Ботев Пловдив изразява своята искрена благодарност към Иван Цветанов – човек, който в един от най-трудните моменти за клуба ни пое най-отговорната задача и се справи така, както винаги го е правил – с характер, достойнство и любов към Ботев.

Това, което направи Иван, заслужава уважение, защото то не се измерва с резултати, а с отдаденост и сърце.

Но нека бъдем честни – чудеса не се случват пред празни трибуни.

Няма как отборът да побеждава, ако тези, които твърдят, че обичат Ботев, остават вкъщи пред телевизора.

На южната трибуна, когато събрахме всички, за да представим концепцията за спасяване на клуба, имаше повече хора, отколкото на вчерашния мач.

Това не е просто статистика – това е сигнал.

След време, когато децата или внуците ви попитат къде сте били в този труден момент за Ботев, какво ще им кажете?

Че сте гледали мача с бира в ръка пред телевизора?

Този момент дори и вие няма да го помните.