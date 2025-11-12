Всички тренировъчни терени на базата на Ботев вече са с осветление

Инвестициите в бъдещето на Ботев продължават, похвалиха се от пловдивския клуб.

Днес стартира изграждането на осветлението и на първия, и на втория тренировъчен терен на Футболен комплекс “Никола Щерев – Старика”. С това всички тренировъчни игрища на базата вече ще разполагат с модерно осветление, което ще позволи на децата да тренират пълноценно и в тъмната част на деня.

"Детско-юношеската школа е сърцето и бъдещето на ПФК Ботев Пловдив. Именно там се изграждат не само бъдещите футболисти на клуба, но и поколения млади ботевисти, възпитани в духа, ценностите и традициите на „жълто-черните“. Ръководството на клуба ще продължи да инвестира в условията за работа и развитие на ДЮШ, защото вярваме, че силният Ботев започва от децата", пишат "канарчетата".