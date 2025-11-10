Популярни
Нападател на Тотнъм отпадна от националния отбор на Франция

  • 10 ное 2025 | 09:33
  • 1064
  • 0

Нападателят на Тотнъм Рандал Коло Муани отпада от състава на Франция за квалификациите за Световното първенство този месец, след като получи контузия на челюстта и бе сменен още на почивката при равенството 2:2 с Манчестър Юнайтед в събота, съобщиха от Френската футболна федерация. Коло Муани беше заменен на полувремето и докато мениджърът на "шпорите" Томас Франк първоначално заяви, че контузията не е "нищо сериозно", френските медии обявиха, че прегледите са показали, че 26-годишният футболист е с фрактура на челюстта.

"Нападателят на Тотнъм получи контузия на долната челюст в събота срещу Манчестър Юнайтед. След консултация с лекаря Франк льо Гал, Дидие Дешан потвърди, че Коло Муани няма да бъде в състава", се казва в изявление на френската федерация.

Крилото на Ланс Флориан Товен е повикан като негов заместник.

Канте и Коло Муани се завръщат в състава на Франция
Коло Муани, който има 9 гола в 31 двубоя за Франция, беше повикан за първи път от юни, след като не беше включен в последните два състава на Дешан. Франция, която също е без контузените играчи на Пари Сен Жермен Дезире Дуе и Усман Дембеле, оглавява група Д с 10 точки от четири мача и е домакин на Украйна на "Парк де Пренс" в четвъртък, преди да гостува на Азербайджан три дни по-късно, пише Ройтерс. Шампионите на планетата от 2018 година могат да си осигурят място на Мондиала догодина в Северна Америка с победа над Украйна. 

Снимки: Gettyimages

