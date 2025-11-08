Боян Йорданов продължава да носи победи и на 42 години

Бившият национал Боян Йорданов продължава да носи победи на своите отбори и на 42 години!

Супер Бобо и неговият Арис (Солун) стартираха с успех участието си във втората лига на Гърция.

Арис победи у дома Александруполус с 3:0 (25:19, 25:19, 25:15) в мач от първия кръг.

Супер Бобо стана най-резултатен за Арис с 16 точки (1 ас, 1 блок, 47% ефективност в атака - +13).

Василис Мухлиас добави още 11 точки (2 блока).

Юношата на ВК Люлин Марио Петков също стартира за Арис като титуляр и записа 3 точки (1 блок, 25% ефективност в атака, 42% перфектно и 50% позитивно посрещане).