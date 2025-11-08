Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Боян Йорданов продължава да носи победи и на 42 години

Боян Йорданов продължава да носи победи и на 42 години

  • 8 ное 2025 | 15:51
  • 1627
  • 0
Боян Йорданов продължава да носи победи и на 42 години

Бившият национал Боян Йорданов продължава да носи победи на своите отбори и на 42 години!

Супер Бобо и неговият Арис (Солун) стартираха с успех участието си във втората лига на Гърция.

Арис победи у дома Александруполус с 3:0 (25:19, 25:19, 25:15) в мач от първия кръг.

Супер Бобо стана най-резултатен за Арис с 16 точки (1 ас, 1 блок, 47% ефективност в атака - +13).

Василис Мухлиас добави още 11 точки (2 блока).

Юношата на ВК Люлин Марио Петков също стартира за Арис като титуляр и записа 3 точки (1 блок, 25% ефективност в атака, 42% перфектно и 50% позитивно посрещане).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Иван Станев: В Япония кацнахме на върха на една планина

Иван Станев: В Япония кацнахме на върха на една планина

  • 8 ное 2025 | 15:09
  • 555
  • 0
Дарина Нанева и Йединство продължават да са №1 в Сърбия

Дарина Нанева и Йединство продължават да са №1 в Сърбия

  • 8 ное 2025 | 14:41
  • 459
  • 0
Продадоха 11 000 билета за ЕвроВолей 2026 само за 24 часа

Продадоха 11 000 билета за ЕвроВолей 2026 само за 24 часа

  • 8 ное 2025 | 14:20
  • 3696
  • 2
MVP Стоян Димитров: Не мисля, че в Нефтохимик има първи и втори отбор

MVP Стоян Димитров: Не мисля, че в Нефтохимик има първи и втори отбор

  • 8 ное 2025 | 13:55
  • 230
  • 1
Благовест Катранджиев: Грешките ни костваха успеха

Благовест Катранджиев: Грешките ни костваха успеха

  • 8 ное 2025 | 13:49
  • 389
  • 0
Франческо Кадеду: Срещу Шеноа ще бъде труден мач!

Франческо Кадеду: Срещу Шеноа ще бъде труден мач!

  • 8 ное 2025 | 13:46
  • 436
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 ЦСКА, 30 000 по трибуните, Костадинов и Лапеня предизвикаха меле

Левски 0:0 ЦСКА, 30 000 по трибуните, Костадинов и Лапеня предизвикаха меле

  • 8 ное 2025 | 13:47
  • 82066
  • 202
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 909
  • 0
Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 30133
  • 2
Изиграха се пет мача

Изиграха се пет мача

  • 8 ное 2025 | 16:25
  • 14101
  • 4
Тотнъм и Ман Юнайтед разделиха точките след уникална драма в последните минути

Тотнъм и Ман Юнайтед разделиха точките след уникална драма в последните минути

  • 8 ное 2025 | 16:30
  • 9055
  • 10
На живо: специалното студио на Sportal.bg за Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg за Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 15:48
  • 18842
  • 5