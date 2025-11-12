"Въпроси и отговори" с Любо Ганев

Днес гост в рубриката "Въпроси и отговори" е президентът на родната федерация по волейбол Любо Ганев.

Легендарният волейболист даде откровени отговори, типично в свой стил. Само ще открехнем вратата, с един отговор, който ни даде на въпроса: "Ако не беше избрал волейбола, с какво щеше да се занимаваш?

Любо Ганев: Дългосрочната цел пред жените е Олимпиадата през 2032 година

"100% с някакви мошенгии и щуротии".

"Кой е по-добър" с Любо Ганев

Във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg ще разберете, коя е любимата му книга, както и какво го вбесява и какво не бил простил.

Задължително не трябва да пропускате отговора на въпроса:

"Ако животът ти беше филм, как би се казвал?".