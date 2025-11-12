Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

  • 12 ное 2025 | 12:48
  • 270
  • 0
Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

Георги Шейтанов е новият треньор на вратарите на Вихрен.

Бившият треньор на вратарите на националния отбор на България се присъединява към щаба на Борислав Кьосев, след като клубът се раздели с Иван Христов. ОФК Вихрен благодари на Христов за професионализма и отдадеността през времето, в което беше част от отбора.

Георги Шейтанов е добре познато име на футболната общественост — бивш вратар с дългогодишен опит в родната А група. Той е пазил вратата на Славия, Левски и други отбори, а между 2005 и 2008 г. носи екипа на Вихрен в елита, където се превръща в любимец на местната публика.

След края на активната си кариера, Шейтанов изгражда успешна треньорска кариера – между 2021 и 2022 г. работи с вратарите на националния отбор на България, а извън страната натрупва ценен опит в Китай, където е треньор на вратарите в Shijiazhuang Ever Bright, Beijing Sport и Henan Jianye.

