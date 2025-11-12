Черно море с важна информация за феновете на отбора

От Черно море съобщиха, че билетите за дербито между дублиращите отбори на "моряците" и Спартак Варна са вече в продажба. Мачът от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига е в събота, 15 октомври от 14:00 часа на стадион "Тича" във Варна.

Ето какво написаха "зелено-белите":

"Билетите за варненското дерби при дублиращите отбори на Черно море и Спартак вече са в продажба. Те могат да бъдат закупени онлайн в мрежата на Ивентим и цената им е 10 лева. Билети ще се продават и на касите на стадиона, които ще отворят в 12 часа в деня на мача.

ВАЖНО! За малкото дерби на Варна сектор "Б" на стадион "Тича" ще бъде затворен. По тази причина всички фенове на "моряците", закупили билети за сектор "А" и "Б", ще бъдат настанявани в сектор "А" (под козирката). Гостите ще са в сектор "Г".

В деня на двубоя ще работят касите само пред входовете на сектор "А" и сектор "Г".

Срещата между Черно море II и Спартак II ще се играе тази събота, 15 ноември от 14 часа на стадион "Тича" във Варна."