Живко Атанасов: Имаме двама много качествени вратари, във всеки един момент са на ниво

Защитникът на Черно море Живко Атанасов сподели мнението си след минималната победа над ЦСКА 1948 в Бистрица. Бранителят не пропусна да похвали двамата вратари на "моряците" - Пламен Илиев и Кристиан Томов, като именно последният днес успя да запази "суха мрежа".

"Всички момчета се вложиха. Отборът на ЦСКА 1948 имаше добри шансове, но за наше щастие успяхме да предотвратим тези опасности. Ние имаме двама много качествени вратари - и Пламен, и Кристиан. Във всеки един момент са на ниво. Кристиан играе много стабилно в последните мачове. Не му трябваше много време да се впише. В нашия отбор колективът е на първо място.

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

Наско (б. а. - Атанас Илиев) беше при нас, както и много други футболисти. Много добър централен нападател. Радвам се, че днес успяхме да го обезвредим.

Винаги сме били по-добри като домакини. Целият отбор се влага. Къде с малко повече късмет, къде с по-добра игра - успяваме да завоюваме тези точки", заяви опитният футболист.

Снимки: Борислав Цветанов