  Тенис
  2. Тенис
  Григор се наслаждава на живота по костарикански

Григор се наслаждава на живота по костарикански

  • 12 ное 2025 | 10:27
  • 1401
  • 6
Григор се наслаждава на живота по костарикански

Григор Димитров и приятелката му Ейса Гонсалес продължават да правят феновете си съпричастни с всеки един момент от ваканцията им в Коста Рика.

Григор и Ейса на крилете на любовта в Коста Рика
Григор и Ейса на крилете на любовта в Коста Рика

Двамата са се отдали на романтика и приключения, но Григор не забравя и тениса. Макар да не го виждаме с ракета в ръка, а лежерно излегнал се на корта.

Десетки снимки в профилите на Григор и Ейса в Инстаграм показват как те се наслаждават на красиви гледки от басейна и се разхождат по брега на Тихия океан, празнувайки свободата и любовта.

"Живея живота по костарикански", пише Григор, а усмивката му издава, че този начин на живот много му харесва.

Влюбените също така са летели с хеликоптер, спускали са се в пещера и са били на сафари.

