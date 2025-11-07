Популярни
Иван Цветанов: Това беше последен мач за мен! Оставам директор на Ботев

  • 7 ное 2025 | 19:40
Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов говори след трудния успех с 2:1 над Добруджа в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига.

"Не беше лесен мач, но ние си го направихме така. През втората част момчетата разбраха и излязоха по съвсем различен начин. Херо винаги е бил близо до нас в тези моменти.

Това беше последен мач за мен. Радвам се, че момчетата изиграха този мач и за мен. Надявам се с идването на Димитър Димитров отборът да заиграе още по-добре. Аз оставам директор на школата на Ботев", заяви Цветанов.

