Иван Цветанов: Това беше последен мач за мен! Оставам директор на Ботев

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов говори след трудния успех с 2:1 над Добруджа в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига.

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

"Не беше лесен мач, но ние си го направихме така. През втората част момчетата разбраха и излязоха по съвсем различен начин. Херо винаги е бил близо до нас в тези моменти.

Това беше последен мач за мен. Радвам се, че момчетата изиграха този мач и за мен. Надявам се с идването на Димитър Димитров отборът да заиграе още по-добре. Аз оставам директор на школата на Ботев", заяви Цветанов.