Доку: Всичко зависи от нас

Белгийското крило на Манчестър Сити Жереми Доку заяви, че отборът е фокусиран върху собствената си игра, без да обръща внимание на противниците си.

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

“Работим върху себе си и можем да станем още по-добри. Не гледаме към Арсенал или други отбори, защото в крайна сметка знаем, че всичко зависи от нас. Знаем, че ако играем добре, ще бъде трудно да ни победят”, цитира пресслужбата на клуба думите на играча.

Бруталното представяне на Жереми Доку срещу Ливърпул в цифри

Манчестър Сити е втори в класирането на Премиър лийг с 22 точки. Отборът на Джосеп Гуардиола ще играе следващия си мач като гост на Нюкасъл на 22-ри ноември (събота).

“Don’t ever say to yourself, ‘I got all this wealth by my own power and ability.’ Remember the Lord your God is the one who gives you power to do these things. He does this because he wants to keep the agreement that he made with your ancestors, as he is doing today!”… pic.twitter.com/QTVW1YkiT3 — Jeremy Doku (@JeremyDoku) November 10, 2025