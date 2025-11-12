Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Доку: Всичко зависи от нас

Доку: Всичко зависи от нас

  • 12 ное 2025 | 06:29
  • 578
  • 0
Доку: Всичко зависи от нас

Белгийското крило на Манчестър Сити Жереми Доку заяви, че отборът е фокусиран върху собствената си игра, без да обръща внимание на противниците си.

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

“Работим върху себе си и можем да станем още по-добри. Не гледаме към Арсенал или други отбори, защото в крайна сметка знаем, че всичко зависи от нас. Знаем, че ако играем добре, ще бъде трудно да ни победят”, цитира пресслужбата на клуба думите на играча.

Бруталното представяне на Жереми Доку срещу Ливърпул в цифри
Бруталното представяне на Жереми Доку срещу Ливърпул в цифри

Манчестър Сити е втори в класирането на Премиър лийг с 22 точки. Отборът на Джосеп Гуардиола ще играе следващия си мач като гост на Нюкасъл на 22-ри ноември (събота).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рафиня се завръща след паузата, Педри ще почака още малко

Рафиня се завръща след паузата, Педри ще почака още малко

  • 12 ное 2025 | 03:14
  • 954
  • 3
Фриц се оплака от болки в коляното

Фриц се оплака от болки в коляното

  • 12 ное 2025 | 02:54
  • 655
  • 0
Ямал иска Левандовски да остане в Барселона

Ямал иска Левандовски да остане в Барселона

  • 12 ное 2025 | 02:02
  • 1389
  • 5
След Атлетико промяна в собствеността може да има и при Севиля

След Атлетико промяна в собствеността може да има и при Севиля

  • 12 ное 2025 | 01:46
  • 1102
  • 0
Ендрик все по-близо до спекулирания рестарт в Лион

Ендрик все по-близо до спекулирания рестарт в Лион

  • 12 ное 2025 | 01:33
  • 3051
  • 10
Роналдо за Роналдо: Той определено е сред най-добрите играчи на всички времена

Роналдо за Роналдо: Той определено е сред най-добрите играчи на всички времена

  • 11 ное 2025 | 23:26
  • 4405
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 19778
  • 46
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 8999
  • 1
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 11513
  • 0
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 1263
  • 1
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 42161
  • 140
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 38754
  • 807