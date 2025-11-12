Следете НБА със Sportal.bg: Играят се четири мача

В ранните часове на днешния 12-ти ноември (сряда) се играят общо 6 мача от НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното изиграване лидери в класирането бяха актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър с баланс 10-1 (Западна конференция) и Чикаго Булс с 9-2 (Източна конференция).

Първите два мача стартират в 2:30 часа българско време, като в единия от тях излизат отборите на Бруклин Нетс и Торонто Раптърс.

В другия играят Ню Йорк Никс и Мемфис Гризлис.

Половин час по-късно един срещу друг се изправят актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър и Голдън Стейт Уориърс.

По същото време играят и отборите на Филаделфия 76ърс и Бостън Селтикс.

Час по-късно е мачът между Юта Джаз и Индиана Пейсърс.

В 6:00 сутринта започва и последният мач за тази нощ, където бившият отбор на Александър Везенков Сакраменто Кингс посреща Денвър Нъгетс.

