  Берое се справи при домакинството си на Рилски спортист

Берое се справи при домакинството си на Рилски спортист

  • 13 дек 2025 | 20:12
  • 444
  • 0
Берое се справи при домакинството си на Рилски спортист

Шампионът Берое надделя над Рилски спортист със 75:67 (19:17, 16:7, 14:22, 26:21) като домакин в Стара Загора в двубой от петия кръг в женското баскетболно първенство. Победата беше втора за Берое, който има и едно поражение от трите си изиграни срещи, докато Рилски спортист допусна трета загуба от четири мача от началото на сезона.

Съперниците изиграха равностойна първа четвърт, но до почивката домакините увеличиха оборотите и реализираха 16 точки срещу само 7 за Рилски спортист, повеждайки с 35:24 след първото полувреме.

Последва по-силна трета част за гостите от Самоков, които съкратиха дистанцията до 2 точки при 44:46 след кош на Деница Манолова при оставащи по-малко от две минути от периода. Преди заключителните 10 минути Берое имаше аванс от 3 точки - 49:46 и оспорваната игра продължи до финалните моменти, в които старозагорки отново се откъснаха напред.

Британи Никол Отри беше най-резултатна за победата на Берое с 20 точки, като овладя и 13 борби. Валерия Алексиева допринесе с 18 точки, 5 борби и 6 асистенции, а Златка Маданкова се включи с 16 точки, 7 борби и 4 асистенции.

За Рилски спортист Кайла Грийн завърши с 20 точки, 3 борби и 4 асистенции, а Деница Манолова добави 17 точки и 8 борби.

В двубой от шестия кръг на първенството, на 20 декември, баскетболистките на Берое ще гостуват на Монтана 2003, докато на 18 декември Рилски спортист ще посрещне черногорския Будучност в мач от Адриатическата лига.

