  Юта Джаз премина границата от 150 точки при победа над Индиана

  12 ное 2025 | 11:14
Юта Джаз разгроми вицешампиона от миналия сезон Индиана Пейсърс със 152:128 като домакин в среща от поредния кръг в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Това е четвърти най-резултатен мач в историята на отбора след две постижения от 154 (през 2021 и 2023) и 153 точки през 1978 година, когато отборът все още играе двубоите си в Ню Орлиънс.

Лаури Марканен отбеляза 35 точки за Юта, включително 5 от 7 успешни опита отдалеч, Сви Михайлюк и Ейс Бейли помогнаха с по 20 пункта, а още петима играчи записаха двуцифрен брой точки за отбора от Солт Лейк Сити.

За Индиана Паскал Сиакам завърши с 27 точки, докато Андрю Нембхард беше с 25 в петата поредна загуба за отбора, който вече е с баланс от 1 победа и 10 загуби.

Никола Йокич донесе успеха в гостуването на Денвър Нъгетс срещу Сакраменто Кингс със 122:108. Сърбинът записа 35 точки (при стрелба 16 от 19), 7 асистенции и 15 борби.

Джамал Мъри добави 23 точки и 8 асистенции в петата поредна победа на Денвър.

За "кралете" най-полезен беше Домантас Сабонис с 19 точки и 8 борби, а заместникът му Дрю Юбанкс почти изравни статистиката му с 19 пункта и 7 борби.

