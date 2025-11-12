Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шей Гилджъс-Алекзандър изведе Оклахома Сити до успех срещу Голдън Стейт

Шей Гилджъс-Алекзандър изведе Оклахома Сити до успех срещу Голдън Стейт

  • 12 ное 2025 | 12:11
  • 276
  • 0
Шей Гилджъс-Алекзандър изведе Оклахома Сити до успех срещу Голдън Стейт

Миналогодишният носител на приза за "Най-полезен играч" в Националната баскетболна асоциация Шей Гилджъс-Алекзандър поведе Оклахома Сити Тъндър към убедителен успех със 126:102 срещу Голдън Стейт Уориърс.

Тимът от Оклахома излезе напред в резултата рано-рано и през целия мач не изпусна водачеството си. Това е 11-та победа за „гръмотевиците“ от началото на сезона и пети успех от пет двубоя като домакин. Голдън Стейт е с баланс от 6 победи и 6 загуби.

Канадската звезда на шампионите от миналата кампания отбеляза 28 точки и направи 11 асистенции, а Чет Холмгрен добави 23 пункта и 11 борби със стопроцентова успеваемост при стрелбата. Стеф Къри беше отново на паркета за Уориърс, но имаше затруднения при завръщането си след боледуване и записа едва 11 точки.

В най-оспорвания мач от вечерта отборът на Филаделфия 76ърс надви Бостън Селтикс при резултат 102:100.

Резервата Джъстин Едуардс беше най-резултатен за отбора от Филаделфия с 22 точки, включително 5 успешни опита от тройката, а Кели Убре Джуниър отбеляза победния кош при 8.7 оставащи секунди.

За Бостън отново Джейлън Браун вкара най-много точки (24), но това не достигна на "келтите" да за победата.

