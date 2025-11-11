Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
Роналдо за Роналдо: Той определено е сред най-добрите играчи на всички времена

  • 11 ное 2025 | 23:26
  • 966
  • 7
Роналдо Назарио се изказа ласкаво за своя съименник от Португалия Кристиано Роналдо. Бразилската го постави сред най-великите футболисти. Той обаче ясно заяви, че не е съгласен с изказването на Кристиано, че е най-добрият в историята на футбола, което породи доста полемики.

Кристиано Роналдо: Не смятам, че Меси е по-добър от мен
Кристиано Роналдо: Не смятам, че Меси е по-добър от мен

„Кристиано вкарваше голове по всякакъв възможен начин, дори след смяна на позициите. Невероятно е и той определено е сред най-добрите играчи на всички времена. Но най-добрият на всички времена? Не съм съгласен. Уважавам мнението му, но бих го поставил в топ 10.“

Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата му
Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата му

Докато Кристиано се представи като главна звезда в едно от поредните си интервюта с Пиърс Морган, Роналдо Назарио предложи много по-скромна позиция, коментирайки собствените си постижения.

„Честно казано, не искам да влизам в тези дискусии. Някои хора имат много високо мнение за себе си. Предпочитам другите да говорят за моите представяния, за това, което съм направил и какъв съм бил, вместо аз да говоря за себе си“, заключи Феномена, който в дългогодишната си кариера носи фланелките на някои от най-реномираните клубове в Европа като Барселона, Реал Мадрид и Интер.

