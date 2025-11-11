Подолски: Това би трябвало да е последният ми сезон

Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  • 11 ное 2025 | 22:56
Бившият германски национал Лукас Подолски за пореден път намекна, че професионалната му футболна кариера е към своя край.

"По принцип това би трябвало да е последният ми сезон. Но ако успеем да вземем купа, може би ще опитам да играя още една година", каза той в интервю за "Кьолнер Щад-Анцайгер".

След 15 мача, неговият клуб Гурник Забже изненадващо води в класирането на полската лига.

"Наистина се наслаждавам и на работата извън терена. Сега съм на 40, така че приоритетите ми се промениха. Клубът ми даде възможност да опитам много различни работи. Все още наистина се наслаждавам на играта и също така изпитвам голямо удоволствие да помагам на младите играчи в отбора с моя опит. Но вече не съм на 30", каза Подолски.

Подолски започва професионалната си кариера в Кьолн през 2003 г. Играл е още за Байерн (Мюнхен), Арсенал, Интер, Галатасарай и Висел Кобе в Япония. Извън терена Подолски основава футболна лига в зала с по шест играча през 2024 г. заедно с бившия защитник на Германия Матс Хумелс. Той също така притежава няколко магазини за кебапчета, както и за сладолед в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Проектите му включват и собствен моден лейбъл.

