Контузеният Подолски стана ултрас при гостуване на своя отбор

Макар и да е на 40 години, бившият германски национал Лукас Подолски продължава да играе футбол в полския елитен тим Гурник (Забже), като през този сезон има изиграни 146 минути в 6 мача.

Равенство попречи на Минчев и Краковия да се изкачат на първото място в Полша

В момента опитният нападател лекува контузия, поради което не може да помага на своя отбор на терена. Въпреки това Подолски намери друг начин, с който да подкрепи Гурник. Той качи снимка в Инстаграм, на която се вижда как при гостуването на Краковия от изминалия уикенд, завършило наравно 1:1, той е гледал мача на стадиона като част от ултрасите на тима. “С нашата “Торсида Гурник”. Невероятна страст. Това е футболът!”, написа като коментар към снимката световният шампион с Германия от Мондиал 2014. Прави впечатление, че подобно на голяма част от феновете около него, Подолски също е без фланелка на трибуната, въпреки че по време на мача температурата на стадиона е била едва девет градуса.

Именно Гурник е лидер в класирането на Екстракласа със своите 19 точки от 10 мача.

Снимки: Imago