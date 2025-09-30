Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Гурник (Забже)
  3. Контузеният Подолски стана ултрас при гостуване на своя отбор

Контузеният Подолски стана ултрас при гостуване на своя отбор

  • 30 сеп 2025 | 13:13
  • 3214
  • 0
Контузеният Подолски стана ултрас при гостуване на своя отбор

Макар и да е на 40 години, бившият германски национал Лукас Подолски продължава да играе футбол в полския елитен тим Гурник (Забже), като през този сезон има изиграни 146 минути в 6 мача.

Равенство попречи на Минчев и Краковия да се изкачат на първото място в Полша
Равенство попречи на Минчев и Краковия да се изкачат на първото място в Полша

В момента опитният нападател лекува контузия, поради което не може да помага на своя отбор на терена. Въпреки това Подолски намери друг начин, с който да подкрепи Гурник. Той качи снимка в Инстаграм, на която се вижда как при гостуването на Краковия от изминалия уикенд, завършило наравно 1:1, той е гледал мача на стадиона като част от ултрасите на тима. “С нашата “Торсида Гурник”. Невероятна страст. Това е футболът!”, написа като коментар към снимката световният шампион с Германия от Мондиал 2014. Прави впечатление, че подобно на голяма част от феновете около него, Подолски също е без фланелка на трибуната, въпреки че по време на мача температурата на стадиона е била едва девет градуса.

Именно Гурник е лидер в класирането на Екстракласа със своите 19 точки от 10 мача.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ангола назначи французин за свой селекционер

Ангола назначи французин за свой селекционер

  • 30 сеп 2025 | 16:02
  • 598
  • 1
Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 3880
  • 4
Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

  • 30 сеп 2025 | 15:11
  • 1203
  • 4
Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

  • 30 сеп 2025 | 14:27
  • 991
  • 0
Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

  • 30 сеп 2025 | 14:15
  • 5686
  • 11
Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

  • 30 сеп 2025 | 13:35
  • 2532
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97535
  • 84
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31114
  • 27
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14045
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8010
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 19756
  • 35
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427230
  • 14