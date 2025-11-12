Рафиня се завръща след паузата, Педри ще почака още малко

Барселона разглежда паузата за националните отбори като възможност за възстановяване на контузени играчи.

И Рафиня е най-близо до възстановяване и се очаква да бъде готов за мача срещу Атлетик Билбао на 22 ноември, следващата среща в календара на каталунците.

Бразилското крило е извън игра от месец и половина поради контузия на бицепса на дясното бедро, но е във финалната фаза на възстановяване.

Въпреки това, Педри, друг ключов елемент от отбора, вероятно ще трябва да чака по-дълго.

Разкъсването на дисталния бицепс на лявото бедро, получено преди около две седмици, все още ще изисква повече време за възстановяване.

Рафиня не тренира днес и почти сигурно отпада за "Бернабеу"

Ламин Ямал, който бе освободен от Испания за заключителните квалификации, все още ще бъде прегледан от медицинския щаб на каталунците, докато Гави продължава да се възстановява от дългосрочната си контузия в коляното.

Известен испански лекар обясни за процедурата на Ямал и се усъмни в полезността й

На вратата, Марк-Андре тер Стеген и Жоан Гарсия са близо до пълно възстановяване, като това важи особено за последния. Има голямо любопитство как Ханзи Флик ще управлява ситуацията, когато и двамата са на разположение.

Въпреки отсъствието на много национали, тренировките в Сиутат Еспортива продължават под ръководството на Ханзи Флик до четвъртък.

След това играчите ще имат продължителна почивка и ще подновят тренировките едва през следващата седмица.