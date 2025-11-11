Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Българската общност в Женева ще дере гърла за Нефтохимик срещу Шеноа

Българската общност в Женева ще дере гърла за Нефтохимик срещу Шеноа

  • 11 ное 2025 | 17:53
  • 273
  • 0

Българската общност в Женева и региона ще дере гърла за волейболистите от Нефтохимик в първия мач на бургазлии за Чалъндж къп срещу местния Шеноа. Нашенците са поканени и организирани от посолството ни в Швейцария.

Франческо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо
Франческо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо

Двубоят е в сряда от 21,00 часа българско време.

С отбора заминава и невъзстановеният от контузия Ади Османович. В последния момент ще стане ясно дали босненският диагонал на Нефтохимик ще може да играе срещу тима на Шеноа, който разчита на петима чужденци, между които аржентинци, бразилец.

Нефтохимик пречупи Пирин за трета поредна победа
Нефтохимик пречупи Пирин за трета поредна победа

Реваншът е на 19 ноември от 19,30 часа в бургаската зала "Бойчо Брънзов".

Велизар Маджаров, 24chasa.bg

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Волейбол

Ахметджан Аршимшек: Със сигурност утрешният мач ще бъде по-труден от първия

Ахметджан Аршимшек: Със сигурност утрешният мач ще бъде по-труден от първия

  • 11 ное 2025 | 13:59
  • 725
  • 2
"Въпроси и отговори" с Найден Найденов

"Въпроси и отговори" с Найден Найденов

  • 10 ное 2025 | 20:25
  • 1427
  • 0
Мартин Атанасов: Цяло лято тренирахме да не се отказваме от нито една топка!

Мартин Атанасов: Цяло лято тренирахме да не се отказваме от нито една топка!

  • 10 ное 2025 | 18:29
  • 1438
  • 0
Джанлоренцо Бленджини: Мнозина ме сметнаха за луд, когато приех да водя България!

Джанлоренцо Бленджини: Мнозина ме сметнаха за луд, когато приех да водя България!

  • 10 ное 2025 | 18:12
  • 21544
  • 3
Петър Кънев: С Абонданца ще се опитаме да повторим успешния модел при мъжете

Петър Кънев: С Абонданца ще се опитаме да повторим успешния модел при мъжете

  • 10 ное 2025 | 17:42
  • 914
  • 2
Марчело Абонданца: България разполага с много интересен и перспективен отбор

Марчело Абонданца: България разполага с много интересен и перспективен отбор

  • 10 ное 2025 | 17:26
  • 2706
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, първият вече започна

Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, първият вече започна

  • 11 ное 2025 | 18:00
  • 3287
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 21588
  • 22
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 25371
  • 53
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 23745
  • 85
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 27814
  • 21
Пуснаха билетите за Монтана - Левски, "сините" фенове ще плащат по-малко от тези на домакините

Пуснаха билетите за Монтана - Левски, "сините" фенове ще плащат по-малко от тези на домакините

  • 11 ное 2025 | 16:52
  • 6900
  • 6