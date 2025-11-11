Българската общност в Женева ще дере гърла за Нефтохимик срещу Шеноа

Българската общност в Женева и региона ще дере гърла за волейболистите от Нефтохимик в първия мач на бургазлии за Чалъндж къп срещу местния Шеноа. Нашенците са поканени и организирани от посолството ни в Швейцария.

Двубоят е в сряда от 21,00 часа българско време.

С отбора заминава и невъзстановеният от контузия Ади Османович. В последния момент ще стане ясно дали босненският диагонал на Нефтохимик ще може да играе срещу тима на Шеноа, който разчита на петима чужденци, между които аржентинци, бразилец.

Реваншът е на 19 ноември от 19,30 часа в бургаската зала "Бойчо Брънзов".

Велизар Маджаров, 24chasa.bg

Снимки: Sportal.bg