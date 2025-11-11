Франческо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо

Утре (12 ноември) в 21,00 часа българско време Франческо Кадеду ще направи своя евродебют като старши треньор на Нефтохимик 2010 (Бургас). Шесткратните носители на титлата на страната ни, водени от световния вицешампион с националния отбор на България като помощник-треньор, излизат в Женева срещу швейцарския Шеноа в първи мач от 1/32-финалите на европейския клубен турнир "Чалъндж къп". Ето какво сподели преди заминаването, което бе в първите часове на днешния ден, 51-годишният италианец – носител на два евротрофея като старши-треньор и помощник, за официалния клубен сайт:

– Ще дебютирате в евротурнирите начело на Нефтохмик 2010 – различно ли е в сравнение с предишните ви евроучастия?

– Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо. Да играеш срещу отбори от различни страни е интересно изпитание. Няма да е нещо по-различно от друг път. Имал съм само един мач в Швейцария, преди 16 години, за Купата на CЕV. Тогава мина добре, ще видим сега (б.р. като помощник-треньор на Кунео през сезон 2009/2010 Кадеду има победа с 3:0 над Амрисвил в Швейцария на 1/16-финалите, Кунео впоследствие печели трофея).

– Кой мач от европейски турнир в кариерата ви ще помните винаги?

– В Европа никога няма да забравя два мача: финала за Купата на СЕV през 2010 година с Кунео срещу Одинцово и втория финален мач за "Чалъндж къп" за жени в Трабзон с ЧСМ Букурещ през 2016-а. Два невероятни мача, както заради нивото на волейбола в тях, така и, очевидно, защото спечелихме и двата.

– Как оценявате настоящия си съперник Шеноа?

– Това е много солиден отбор, силен в атака, с трима играчи, които се открояват: Курик, млад естонец, който е физически впечатляващ, Джокич – опитен сръбски нападател, и американецът Норис, диагонал, който се справя много добре както на сервис, така и в атака.

– Познавате ли някого от играчите или треньора на Шеноа – испанеца Карлос Кареньо?

– Всъщност никога не съм се засичал с никого от тях, но повтарям – те са много атакуващ отбор.

– Кое е най-важното нещо в първия мач от един европейски турнир, в който отборът ви е гост?

– Определено влиянието върху мача, което трябва да е на много високо ниво още от самото начало. Залата е много различна от българските, с много линии в полето и доста странна за нас цветова схема. Но адаптирането към нов стил ще очертае разликата.

– Какво е състоянието на титулярния диагонал Ади Османович, който пропусна победата над Пирин в Разлог, и има ли други проблеми в отбора?

– Ади се възстановява, но ще решим в деня на мача дали може да бъде използван. Имаме варианти. Дори и той да не играе, това са ситуации, които се случват през сезона.

– Коя е най-голямата промяна в отбора, спечелил 3 победи в първите 3 мача от първенството, в сравнение със Суперкупата?

– Стараем се винаги да даваме най-доброто от себе си. Понякога, дори в един и същи мач, имаме подеми и спадове, но трябва да се харесваме такива, каквито сме. Турнирът за Суперкупата и първите 3 мача са в миналото. Гледаме напред, опитваме се да открием играта си все повече и повече и да се опознаваме на тренировките и по време на мачовете.

Снимки: Startphoto