Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Франческо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо

Франческо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо

  • 11 ное 2025 | 17:38
  • 299
  • 1

Утре (12 ноември) в 21,00 часа българско време Франческо Кадеду ще направи своя евродебют като старши треньор на Нефтохимик 2010 (Бургас). Шесткратните носители на титлата на страната ни, водени от световния вицешампион с националния отбор на България като помощник-треньор, излизат в Женева срещу швейцарския Шеноа в първи мач от 1/32-финалите на европейския клубен турнир "Чалъндж къп". Ето какво сподели преди заминаването, което бе в първите часове на днешния ден, 51-годишният италианец – носител на два евротрофея като старши-треньор и помощник, за официалния клубен сайт:

Нефтохимик пречупи Пирин за трета поредна победа
Нефтохимик пречупи Пирин за трета поредна победа

– Ще дебютирате в евротурнирите начело на Нефтохмик 2010 – различно ли е в сравнение с предишните ви евроучастия?

– Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо. Да играеш срещу отбори от различни страни е интересно изпитание. Няма да е нещо по-различно от друг път. Имал съм само един мач в Швейцария, преди 16 години, за Купата на CЕV. Тогава мина добре, ще видим сега (б.р. като помощник-треньор на Кунео през сезон 2009/2010 Кадеду има победа с 3:0 над Амрисвил в Швейцария на 1/16-финалите, Кунео впоследствие печели трофея).

– Кой мач от европейски турнир в кариерата ви ще помните винаги?

– В Европа никога няма да забравя два мача: финала за Купата на СЕV през 2010 година с Кунео срещу Одинцово и втория финален мач за "Чалъндж къп" за жени в Трабзон с ЧСМ Букурещ през 2016-а. Два невероятни мача, както заради нивото на волейбола в тях, така и, очевидно, защото спечелихме и двата.

– Как оценявате настоящия си съперник Шеноа?

– Това е много солиден отбор, силен в атака, с трима играчи, които се открояват: Курик, млад естонец, който е физически впечатляващ, Джокич – опитен сръбски нападател, и американецът Норис, диагонал, който се справя много добре както на сервис, така и в атака.

– Познавате ли някого от играчите или треньора на Шеноа – испанеца Карлос Кареньо?

– Всъщност никога не съм се засичал с никого от тях, но повтарям – те са много атакуващ отбор.

Франческо Кадеду: Срещу Шеноа ще бъде труден мач!
Франческо Кадеду: Срещу Шеноа ще бъде труден мач!

– Кое е най-важното нещо в първия мач от един европейски турнир, в който отборът ви е гост?

– Определено влиянието върху мача, което трябва да е на много високо ниво още от самото начало. Залата е много различна от българските, с много линии в полето и доста странна за нас цветова схема. Но адаптирането към нов стил ще очертае разликата.

– Какво е състоянието на титулярния диагонал Ади Османович, който пропусна победата над Пирин в Разлог, и има ли други проблеми в отбора?

– Ади се възстановява, но ще решим в деня на мача дали може да бъде използван. Имаме варианти. Дори и той да не играе, това са ситуации, които се случват през сезона.

– Коя е най-голямата промяна в отбора, спечелил 3 победи в първите 3 мача от първенството, в сравнение със Суперкупата?

– Стараем се винаги да даваме най-доброто от себе си. Понякога, дори в един и същи мач, имаме подеми и спадове, но трябва да се харесваме такива, каквито сме. Турнирът за Суперкупата и първите 3 мача са в миналото. Гледаме напред, опитваме се да открием играта си все повече и повече и да се опознаваме на тренировките и по време на мачовете.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Ахметджан Аршимшек: Със сигурност утрешният мач ще бъде по-труден от първия

Ахметджан Аршимшек: Със сигурност утрешният мач ще бъде по-труден от първия

  • 11 ное 2025 | 13:59
  • 725
  • 2
"Въпроси и отговори" с Найден Найденов

"Въпроси и отговори" с Найден Найденов

  • 10 ное 2025 | 20:25
  • 1427
  • 0
Мартин Атанасов: Цяло лято тренирахме да не се отказваме от нито една топка!

Мартин Атанасов: Цяло лято тренирахме да не се отказваме от нито една топка!

  • 10 ное 2025 | 18:29
  • 1438
  • 0
Джанлоренцо Бленджини: Мнозина ме сметнаха за луд, когато приех да водя България!

Джанлоренцо Бленджини: Мнозина ме сметнаха за луд, когато приех да водя България!

  • 10 ное 2025 | 18:12
  • 21544
  • 3
Петър Кънев: С Абонданца ще се опитаме да повторим успешния модел при мъжете

Петър Кънев: С Абонданца ще се опитаме да повторим успешния модел при мъжете

  • 10 ное 2025 | 17:42
  • 914
  • 2
Марчело Абонданца: България разполага с много интересен и перспективен отбор

Марчело Абонданца: България разполага с много интересен и перспективен отбор

  • 10 ное 2025 | 17:26
  • 2706
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, първият вече започна

Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, първият вече започна

  • 11 ное 2025 | 18:00
  • 3286
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 21586
  • 22
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 25366
  • 53
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 23743
  • 85
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 27811
  • 21
Пуснаха билетите за Монтана - Левски, "сините" фенове ще плащат по-малко от тези на домакините

Пуснаха билетите за Монтана - Левски, "сините" фенове ще плащат по-малко от тези на домакините

  • 11 ное 2025 | 16:52
  • 6898
  • 6