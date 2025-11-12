България е фаворит в евроквалификациите при жените според ФИБА

Националният отбор на България беше поставен като фаворит в своята група Е преди старта на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени, сочи официалният сайт на Международната централа (ФИБА), цитиран от Българската федерация по баскетбол.

„Може да се окаже епична битка за надмощие, като България е лек фаворит, а класните Борислава Христова и Кайла Хилсман са готови да го покажат. Черна гора е в преход, като няколко опитни състезателки се оттеглят, Украйна е постоянна заплаха с брилянтната Алина Ягупова, докато Азербайджан е на 103-то място в света, което отразява перспективите им“, смятат анализаторите.

Селекцията на старши треньора Таня Гатева ще даде старт на битките в групата с визита на Азербайджан утре (12 ноември) от 13.00 часа българско време в „Двореца на спорта“ в Баку.

На 15 ноември (събота) националките ще гостуват на Украйна. Двубоят ще се проведе от 18.30 часа в „Олимпийски център“ в латвийската столица Рига. На 18 ноември (вторник) от 19.00 часа в „Арена Ботевград“ българките ще имат домакинство на Черна гора.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.