Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Таня Гатева избра състава за мача с Азербайджан

Таня Гатева избра състава за мача с Азербайджан

  • 12 ное 2025 | 11:26
  • 163
  • 0
Таня Гатева избра състава за мача с Азербайджан

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол на България Таня Гатева избра групата от състезателки за първия мач на тима от квалификациите за Евробаскет 2027.

Националките излизат срещу Азербайджан в „Двореца на спорта“ в Баку от 13:00 часа българско време.

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

От състава на България за срещата днес отпада Деница Манолова.

Състезателките, на които залага Таня Гатева:

Гергана Иванова 
Карина Константинова 
Катрин Стоичкова 
Радостина Христова
 Борислава Христова 
Илияна Георгиева 
Янина Тодорова 
Юлияна Вълчева 
Валерия Алексиева 
Преслава Колева 
Ивана Бонева 
Кайла Хилсман

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Вторият в класирането на Евролигата застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Вторият в класирането на Евролигата застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 12 ное 2025 | 07:51
  • 2455
  • 0
Рилски спортист преследва втора победа над полски съперник

Рилски спортист преследва втора победа над полски съперник

  • 12 ное 2025 | 07:37
  • 1108
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 12 ное 2025 | 07:35
  • 3730
  • 0
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 3433
  • 1
Слукас изпревари Спанулис и влезе в историята на тройките в Евролигата

Слукас изпревари Спанулис и влезе в историята на тройките в Евролигата

  • 12 ное 2025 | 04:10
  • 1118
  • 0
Сръбски треньор с остри критики към Звезда след загубата в Евролигата

Сръбски треньор с остри критики към Звезда след загубата в Евролигата

  • 12 ное 2025 | 03:31
  • 1111
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 5059
  • 9
Левски гони втора победа в Шампионската лига в София

Левски гони втора победа в Шампионската лига в София

  • 12 ное 2025 | 11:30
  • 641
  • 0
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 5796
  • 3
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 1623
  • 0
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 3433
  • 1
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 12856
  • 0