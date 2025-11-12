Таня Гатева избра състава за мача с Азербайджан

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол на България Таня Гатева избра групата от състезателки за първия мач на тима от квалификациите за Евробаскет 2027.

Националките излизат срещу Азербайджан в „Двореца на спорта“ в Баку от 13:00 часа българско време.

От състава на България за срещата днес отпада Деница Манолова.

Състезателките, на които залага Таня Гатева:

Гергана Иванова

Карина Константинова

Катрин Стоичкова

Радостина Христова

Борислава Христова

Илияна Георгиева

Янина Тодорова

Юлияна Вълчева

Валерия Алексиева

Преслава Колева

Ивана Бонева

Кайла Хилсман

