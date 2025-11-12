Таня Гатева избра състава за мача с Азербайджан

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол на България Таня Гатева избра групата от състезателки за първия мач на тима от квалификациите за Евробаскет 2027.
Националките излизат срещу Азербайджан в „Двореца на спорта“ в Баку от 13:00 часа българско време.
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку
От състава на България за срещата днес отпада Деница Манолова.
Състезателките, на които залага Таня Гатева:
Гергана Иванова
Карина Константинова
Катрин Стоичкова
Радостина Христова
Борислава Христова
Илияна Георгиева
Янина Тодорова
Юлияна Вълчева
Валерия Алексиева
Преслава Колева
Ивана Бонева
Кайла Хилсман
