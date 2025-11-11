Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ахметджан Аршимшек: Със сигурност утрешният мач ще бъде по-труден от първия

Ахметджан Аршимшек: Със сигурност утрешният мач ще бъде по-труден от първия

  • 11 ное 2025 | 13:59
  • 135
  • 0

Старши треньорът на българския шампион Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек и две от състезателките на пловдивския тим, Борислава Съйкова и Маргарита Гунчева, дадоха пресконференция преди утрешната среща реванш от квалификациите за Шампионската лига срещу тима на Динамо (Загреб).

В първия двубой в хърватската столица българския шампион се наложи с категоричното 3:0 и направи сериозна крачка към поредно участие в групите на най-престижния европейски клубен турнир. Марица ще продължи към групите, ако спечели минимум два гейм в зала „Колодрума“ в Пловдив утре. Старши треньорът на маричанки Ершимшек обаче заяви, че очаква по-труден двубой от първата среща в Загреб преди седмица.

Марица на крачка от групите на ШЛ след разгром срещу Динамо (Загреб)
Марица на крачка от групите на ШЛ след разгром срещу Динамо (Загреб)

„Свършихме много добра работа в първия мач, след него настроението в отбора е добро. Всеки знае колко важни са тези мачове за нас, ние сме фокусирани върху утрешната среща, мога да кажа, че сме готови за нея.

„Със сигурност утрешният мач ще бъде по-труден от този в Загреб, така смятам аз. Защото за тях това е последният шанс и те ще направят всичко по силите си, за да ни победят утре. Нашата цел ще е да не им даваме шансове. Аз вярвам в моя отбора, че ние ще дадем най-доброто от себе си на корта утре, надявам се да нямаме проблеми. Със сигурност те може да играят по различен начин, защото в първия мач техният диагонал беше контузен и не игра. Това означава, че утре те може да започнат по-силно от първия мач, но ние сме готови за това“, каза старши треньорът на Марица.

„Със сигурност трябва да излезем още по-категорични и фокусирани, защото те ще се опитат да дадат най-доброто от себе си. А и, както каза треньорът ни, техният диагонал ще играе. Предният мач тя имаше здравословни проблеми и не успя да се включи“, каза Съйкова.

„Очаквам, разбира се, ние да бъдем концентрирани и да излезнем и да играем максимално. Ако ние си играем нашата игра, не мисля, че ще има какво да ни спре“, коментира Гунчева преди срещата.

