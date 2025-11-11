Ахметджан Аршимшек: Със сигурност утрешният мач ще бъде по-труден от първия

Старши треньорът на българския шампион Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек и две от състезателките на пловдивския тим, Борислава Съйкова и Маргарита Гунчева, дадоха пресконференция преди утрешната среща реванш от квалификациите за Шампионската лига срещу тима на Динамо (Загреб).

В първия двубой в хърватската столица българския шампион се наложи с категоричното 3:0 и направи сериозна крачка към поредно участие в групите на най-престижния европейски клубен турнир. Марица ще продължи към групите, ако спечели минимум два гейм в зала „Колодрума“ в Пловдив утре. Старши треньорът на маричанки Ершимшек обаче заяви, че очаква по-труден двубой от първата среща в Загреб преди седмица.

„Свършихме много добра работа в първия мач, след него настроението в отбора е добро. Всеки знае колко важни са тези мачове за нас, ние сме фокусирани върху утрешната среща, мога да кажа, че сме готови за нея.



„Със сигурност утрешният мач ще бъде по-труден от този в Загреб, така смятам аз. Защото за тях това е последният шанс и те ще направят всичко по силите си, за да ни победят утре. Нашата цел ще е да не им даваме шансове. Аз вярвам в моя отбора, че ние ще дадем най-доброто от себе си на корта утре, надявам се да нямаме проблеми. Със сигурност те може да играят по различен начин, защото в първия мач техният диагонал беше контузен и не игра. Това означава, че утре те може да започнат по-силно от първия мач, но ние сме готови за това“, каза старши треньорът на Марица.

„Със сигурност трябва да излезем още по-категорични и фокусирани, защото те ще се опитат да дадат най-доброто от себе си. А и, както каза треньорът ни, техният диагонал ще играе. Предният мач тя имаше здравословни проблеми и не успя да се включи“, каза Съйкова.

„Очаквам, разбира се, ние да бъдем концентрирани и да излезнем и да играем максимално. Ако ние си играем нашата игра, не мисля, че ще има какво да ни спре“, коментира Гунчева преди срещата.