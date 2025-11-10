Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U19
  3. Кристиян Ирмиев: Никой не вярваше, че ще станем шампиони с Кьолн

Кристиян Ирмиев: Никой не вярваше, че ще станем шампиони с Кьолн

  • 10 ное 2025 | 14:50
  • 201
  • 0
Кристиян Ирмиев: Никой не вярваше, че ще станем шампиони с Кьолн

Националът на България U19 Кристиян Ирмиев разказа за шампионския сезон с Кьолн при юношите. Халфът имаше сериозна роля при сензационната титла на „козлите“ в края на миналата кампания, когато тимът му спечели с 5:4 срещу Байер (Леверкузен), за да грабне трофея в първенството при 19-годишните.

Атанас Рибарски обяви групата на България U19 за европейските квалификации
Атанас Рибарски обяви групата на България U19 за европейските квалификации

„Роден съм 2008 година, играя за Кьолн. Позицията ми е „шестица“, като имам предимно дефанзивна роля. Чест е да играя за България, тук съм роден и тук съм израснал. Няма по-хубаво чувство от това. Тръпката при спечелената титла беше невероятна, трудно мога да го опиша с думи. Имаше и сълзи. Никой не вярваше в нас, дори и треньорът ни. Не ни брояха за фаворит, но накрая успахме да се преборим. По пътя към финала победихме Щутгарт с гол в 4:3 в последната минута, имаше трудни мачове”, заяви пред БФС Ирмиев.

Той разказа и за тренировъчния процес в Германия: „Силови са повечето занимания, много работим за горна част и във фитнеса. Друго е нивото. Същото е и в Шампионска лига, където играем този сезон“.

В момента Ирмиев е част от България U19, като тимът има важни европейски квалификации, където сме в група с домакините от Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Леандро Годой: Само ЦСКА!

Леандро Годой: Само ЦСКА!

  • 10 ное 2025 | 09:25
  • 1472
  • 0
Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

  • 10 ное 2025 | 09:20
  • 4483
  • 3
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 14409
  • 40
Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

  • 10 ное 2025 | 08:11
  • 4107
  • 5
Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

  • 9 ное 2025 | 20:13
  • 6559
  • 18
Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

  • 9 ное 2025 | 20:00
  • 4781
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 17659
  • 13
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 16333
  • 3
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 16896
  • 23
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 14409
  • 40
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 11758
  • 6
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 9969
  • 11