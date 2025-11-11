И Толисо изригна срещу съдийството на скандалното дерби между Лион и ПСЖ

31-годишният халф на Лион Корентен Толисо говори за работата на съдиите във френската Лига 1 след мача от 12-ия кръг, в който отборът му загуби от Пари Сен Жермен с резултат 2:3.

Преди него и помощник-треньорът на “хлапетата” Жорже Масиел също изригна с гневен коментар, в който заяви, че съдийският екип, ръководен от Беноа Бастиен, е допуснал сериозни грешки в няколко решаващи момента от двубоя.

“Станахме жертва на съдийски грешки. От началото на сезона едно и също нещо се случва на всяко игрище, всеки уикенд. Твърде много отбори станаха жертва на съдийски грешки. Това е грешно. Нещо трябва да се промени. След последния гол на ПСЖ казах на съдията, че не е на ниво. Той отговори: „Какво предлагате?“ Искам да кажа, че трябва да се съберем и да обсъдим това.

Corentin Tolisso après la défaite contre le PSG : “Au niveau de l’arbitrage et des décisions en défaveur, on est servis cette année”#OLPSG pic.twitter.com/QnlLXCr1XW — Lyon Foot (@lyon_foot69) November 9, 2025

С всички капитани от Лига 1, директори на клубове, всички съдии от Лига 1 и техните мениджъри. За да можем да продължим напред, защото това не може да продължава”, бе коментарът на Толисо.