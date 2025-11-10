Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лион
  3. В Лион избухнаха срещу съдията: ПСЖ няма нужда да играе с 16 души

В Лион избухнаха срещу съдията: ПСЖ няма нужда да играе с 16 души

  • 10 ное 2025 | 04:11
  • 108
  • 0

Лион загуби драматично с 2:3 дербито с ПСЖ от 12-ия кръг на Лига 1. След срещата помощник-треньорът на домакините Жорже Масиел (който получи жълт картон за протести), заяви, че съдийският екип, ръководен от Беноа Бастиен, е допуснал сериозни грешки в няколко решаващи момента от двубоя.

„Ако трябва да правим съдийски анализи всеки уикенд, на всеки стадион в страната, ще бъде трудно“, започна той пред канала Ligue 1+. „Мисля, че на стадиона има 59 хиляди души, но само четирима не видяха нарушенията, които трябваше да бъдат отсъдени. Дори не ни трябват повторения. И когато това се случва само в една посока… не разбираме.“

„И се случва с такава арогантност, дори нямаме възможност да дискутираме, не разбираме. Нико Таляфико е изгонен с втори жълт картон. Но колко нарушения бяха извършени срещу Афонсо Морейра, за които не беше показан жълт картон?“, продължи той, но не спря дотук.

„От другата страна е най-добрият отбор в Европа, те нямат нужда да играят с 16 души, защото броя и ВАР, за да дойдат тук срещу отбор, който игра в четвъртък [в Лига Европа], който се подготви много добре за мача и игра добре.“

Фокусирайки критиките си върху конкретни ситуации, Жорже Масиел започна с първия гол в мача – асистенция на Витиня за Заир-Емери: „Имаше нарушение срещу Рашид Гезал.“

Но португалецът още повече критикува второто попадение на парижани, дошло след отнета топка от Витиня в ситуация, която съдията сметна за чиста: „Вторият гол беше скандал (…), не разбирам как имаме четирима съдии на терена, плюс двама за повторенията, но дори не използваме повторения за втория гол на ПСЖ.“

„Най-важното е да помислим добре по какви правила на играта играем. Защото в един мач е едно правило, на следващата седмица то се променя. Трябва да е ясно и еднакво за всички. Не разбирам защо Забарний не получи картон за всички нарушения, които извърши“, заключи португалският треньор.

Снимки: Imago

