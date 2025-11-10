Тайлър Фриц започна с победа във финалите на АТР в Торино

Миналогодишният финалист Тайлър Фриц (САЩ) победи с 6:3, 6:4 италианеца Лоренцо Музети в първия си двубой от група "А" на Финалния турнир на АТР в Торино.

Музети, който в последния момент замени в схемата на турнира отказалия се седемкратен шампион Новак Джокович, започна много смело. Но разликата в класите бързо си пролича на корта. Но бързо започна да се изморява и единствено темпераментната публика в "Inalpi Arena" го държеше конкурентен. Но мощният сервис на Фриц нямаше как да бъде спрян, след като в течение на мача заработи все по-добре.

In complete control 🕹️



Last year's runner-up @Taylor_Fritz97 defeats Musetti in straight sets to get his campaign off to a great start.#NittoATPFinals pic.twitter.com/3KXHohh1iN — ATP Tour (@atptour) November 10, 2025

Без промяна за Григор Димитров в световната ранглиста

Първата част беше решена в третия гейм, когато Фриц спаси четири точки за пробив, сервирайки два аса, и след това проби Мусети, за да поведе с 3:1. Италианецът, който спечели първия си сервис гейм, имаше още точки за пробив през останалата част от първия сет.

Музети, който дойде на финалите в Торино, след като беше победен от Джокович в почти тричасовия финал в Атина в събота, успя да отговори с четири точки за пробив в началото на втория сет. Но дали заради липса на концентрация, направи две двойни грешки при следващото си подаване, за да поднесе на Фриц решаващия пробив.

Новак Джокович обяви кога ще е края

Американецът направи девет аса във втория сет, като публиката се оживи накрая, когато техният сънародник поведе с 30:0 при сервис на Фриц за мача. Мощният фаворит обаче набързо обърна ситуацията с два аса, за да си вземе мача в два сета.

"Свърших страхотна работа в началото на мача, като се измъкнах от затрудненията и спасих няколко точки за пробив - каза Фриц. - Много съм щастлив. Мисля, че направих много неща наистина добре. Но това е само първата среща. Лошото е, че е в края на сезона, но пък е изпитание за характера и волята".

По-късно в същата група ще излязат на корта Яник Синер (Италия) и Феликс Оже-Алиясим (Канада).

Карлос Алкарас стартира с победа участието си на Финалния турнир на ATP в Торино

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages