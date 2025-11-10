Популярни
  Тайлър Фриц започна с победа във финалите на АТР в Торино

Тайлър Фриц започна с победа във финалите на АТР в Торино

  • 10 ное 2025 | 19:09
Миналогодишният финалист Тайлър Фриц (САЩ) победи с 6:3, 6:4 италианеца Лоренцо Музети в първия си двубой от група "А" на Финалния турнир на АТР в Торино.

Музети, който в последния момент замени в схемата на турнира отказалия се седемкратен шампион Новак Джокович, започна много смело. Но разликата в класите бързо си пролича на корта. Но бързо започна да се изморява и единствено темпераментната публика в "Inalpi Arena" го държеше конкурентен. Но мощният сервис на Фриц нямаше как да бъде спрян, след като в течение на мача заработи все по-добре.

Първата част беше решена в третия гейм, когато Фриц спаси четири точки за пробив, сервирайки два аса, и след това проби Мусети, за да поведе с 3:1. Италианецът, който спечели първия си сервис гейм, имаше още точки за пробив през останалата част от първия сет.

Музети, който дойде на финалите в Торино, след като беше победен от Джокович в почти тричасовия финал в Атина в събота, успя да отговори с четири точки за пробив в началото на втория сет. Но дали заради липса на концентрация, направи две двойни грешки при следващото си подаване, за да поднесе на Фриц решаващия пробив.

Американецът направи девет аса във втория сет, като публиката се оживи накрая, когато техният сънародник поведе с 30:0 при сервис на Фриц за мача. Мощният фаворит обаче набързо обърна ситуацията с два аса, за да си вземе мача в два сета.

"Свърших страхотна работа в началото на мача, като се измъкнах от затрудненията и спасих няколко точки за пробив - каза Фриц. - Много съм щастлив. Мисля, че направих много неща наистина добре. Но това е само първата среща. Лошото е, че е в края на сезона, но пък е изпитание за характера и волята".

По-късно в същата група ще излязат на корта Яник Синер (Италия) и Феликс Оже-Алиясим (Канада).

Снимки: Gettyimages

