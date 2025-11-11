Джокович припомни допинг скандала със Синер: Тази сянка винаги ще го следва

24-кратният шампион от турнири в “Големия шлем” Новак Джокович бе запитан относно случая с допинг на италианеца Яник Синер, като сравни своя казус от началото на 2022 г., когато отказа да се ваксинира против COVID-19, за да се включи в Australian Open.

„Тази сянка винаги ще го следва, точно както историята с ваксината за COVID-19 все още ме следва. Ще трябва да го попитате него“, каза Джокович.

🚨 Novak Djokovic on Sinner’s doping case :



“That Cloud will follow him forever like Covid vaccine situation for me”



Measured response 🤝



pic.twitter.com/LINaic03k0 — SK (@Djoko_UTD) November 10, 2025

През март 2024 г. Синер даде два положителни теста за допинг, но отрече умишлено да се е опитвал да подобри резултатите си. През февруари 2025 г. италианецът излежа тримесечно наказание.

Джокович отказа ваксинации срещу COVID-19 и така през януари 2022 г. той беше депортиран от Мелбърн, след като пристигна там за Откритото първенство на Австралия.