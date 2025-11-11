Джокович и 101 далматинци в Атина

Четирикратният шампион от Големия шлем и номер 4 в световната ранглиста Новак Джокович публикува снимка в социалните мрежи на 101-ия си трофей в кариерата, който спечели на турнира от сериите ATP-250 в Атина, Гърция.

„Не бих могъл да отпразнувам 101-ва титла без няколко далматинци“, написа Джокович под снимките в социалните мрежи, на която се снима до няколко кучета от породата с черно-бяла разцветка, напомняйки за сюжета от едноименния роман на Доуди Смит.

Couldn’t celebrate 101 without some Dalmatians 😆 pic.twitter.com/4B2Lw4vypP — Novak Djokovic (@DjokerNole) November 10, 2025

В решителния мач от състезанието в Атина Джокович победи италианеца Лоренцо Мусети с резултат 4:6, 6:3, 7:5.

По-рано този сезон Новак Джокович спечели турнира от ATP-250 в Женева, Швейцария, с което завоюва и своята титла номер 100 в професионалната си кариера. Сръбският тенисист достигна до 1/2-финалите шампионатите от “Големия шлем” Australian Open, “Ролан Гарос”, “Уимбълдън” и US Open.

