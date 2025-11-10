Китайци ще връщат Лотус във Формула 1

Китайският автомобилен гигант Geely, който е собственик на легендарната британска марка Лотус, има намерение да я върне във Формула 1, като засега се предполага, че няма конкретен план как и кога да стане това.

В Geely обаче имат планове за съживяването на Лотус, компанията-майка вече започна настъплението си на автомобилния пазар в Европа, като планира за отвори 1000 дилърства на територията на Стария континент в рамките на следващите 5 години. В основата на гамата модели на Geely ще са хибриди и най-вероятно SUV модели.

REVIEW: The first UK model from Chinese giant Geely is an electric SUV that promises a cheap price tag, loads of equipment and generous interior space 👀



So, does it deliver? 🤔 https://t.co/P4fUj3izGP pic.twitter.com/U67t7YLYvl — What Car? (@whatcar) November 8, 2025

Уникален Лотус 81 излиза на търг

Отделно от това в Geely планират да лансират Лотус на пазара в САЩ, включително и да организират производство на спортните модели там. За база ще се използва съществуващия завод на Волво в Риджвил, Южна Каролина, като шведската марка също е собственост на Geely. Смята се, че това е правилното решение с оглед на митата, които налага Доналд Тръмп на вносните автомобили и от които вече сериозно страдат компании като Макларън и Астън Мартин, които продават малко на брой, но скъпи автомобили.

Morning routine:

☕ Coffee

📱 Check phone

🤓Build another Emira

Configure yours at https://t.co/aQeSrztpEL pic.twitter.com/fUJyM3PpUc — Lotus Cars (@lotuscars) October 28, 2025

Интересът на Geely към спонсорирането на отбор във Формула 1 по модела, по който Алфа Ромео преименува Заубер, е налице от няколко месеца, но за момента нито един отбор не е декларирал интерес да приеме подобна оферта.

Големият шеф на Ферари: Пилотите да говорят по-малко

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages