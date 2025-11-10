Янко Янков: Чакаме отговор от БФБаскетбол за "Арена Шумен"

Действащият треньор на Шумен Янко Янков коментира новината от днес за назначението на Росен Барчовски за наставник на тима.

"Не бяхме доволни от резултатите на отбора до момента и затова прибегнахме до смяната на треньорския пост. Съвпаднаха нещата с това, че Барчовски беше без отбор и постигнахме договорка. След този мач той ще поеме щафетата, така да се каже", сподели пред Макс Спорт Янков.

Янков хвърли светлина и върху темата за "Арена Шумен", която клубът не може да използва в момента заради проблемите с паркета на залата.

"Предстои ремонт, процедурите вървят, като времеви порядък няма как да бъда конкретен кога ще бъде готов новият паркет. Предприели сме действия в посока Българска федерация баскетбол да ни предостави документ на какво основание реално ни отказва да играем в зала "Арена Шумен", защото основните проблеми на паркета са извън баскетболното игрище. Те са на хандбалното.

До ден днешен продължават да се провеждат състезания по хандбал, по волейбол, по други спортове и е малко странно как не отговаря за баскетбол, а отговаря за хандбал. На тези въпроси още нямаме отговор. Надявам се казусът да бъде разрешен, защото и за нас като клуб, и за нашите фенове не е добре, от началото на сезона имаме самоедно домакинство, а само с гостувания е трудно да се върнем в играта", каза още Янков.

