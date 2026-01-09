Юта прекъсна серията си от пет загуби с победа в драма срещу Далас

Лаури Маркканен записа 33 точки и седем борби, а Юта Джаз прекъсна серия от пет загуби с победа над Далас Маверикс със 116:114 в двубой от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Тексасците вкараха кошове в четири поредни атаки, за да си спечелят преднина от 107:100 при 4:39 оставащи минути. В следващите четири минути обаче Юта не позволи на опонентите си да отбележат нито веднъж и поведе в резултата. Лаури Марканен вкара три поредни коша за серия от 12:0 в полза на Джаз и осигури успеха на тима си, който е 13-ти на Запад с баланс от 13-24. Далас е с две места по-напред в класирането с баланс от 14-24.

Lauri Markkanen leads the Jazz to victory at home!



🎶 33 PTS

🎶 7 REB

🎶 4 AST

🎶 2 BLK pic.twitter.com/L2OWPBWYtO — NBA (@NBA) January 9, 2026

Кийонте Джордж помогна с 19 точки и 7 асистенции. Брайс Сенсабо се отчете с 14 точки, а Кевин Лав допринесе с дабъл-дабъл от 10 точки и 10 борби.

За Маверикс избраният под номер 1 в драфта на НБА тази година Купър Флаг не беше далеч от трипъл-дабъла с 26 точки, 10 борби и 8 асистенции.

Cooper Flagg did his thing vs. Utah tonight 🤩



26 PTS I 10 REB I 8 AST I 3 STL



He joins Jason Kidd and Luka Dončić as the ONLY Mavericks rookies to total 25+ PTS, 10+ REB, 5+ AST and 3+ STL in a game! pic.twitter.com/uWeXcDX206 — NBA (@NBA) January 9, 2026

Клей Томпсън напомни за най-добрите си години с 6 от 11 вкарани тройки за общо 23 точки. Антъни Дейвис записа 21 точки и 11 борби, Наджи Маршал добави 17 точки, а Макс Кристи завърши с 16.