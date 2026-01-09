Адетокунбо е категоричен, че не желае да си тръгва от Милуоки Бъкс

Звездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо категорично заяви, че никога не би поискал да напусне настоящия си отбор от Националната баскетболна асоциация (НБА) Милуоки Бъкс.

„Никога няма да има шанс и никога няма да има момент, в който да изляза и да кажа: „Искам да бъда разменен“. Това не е в моята природа“, каза двукратният носител на приза за Най-полезен играч пред The Athletic.

Месец преди затварянето на трансферния прозорец в НБА Адетокунбо настоя, че е отдаден на Милуоки до края на сезона и отвъд него.

„Планът ми е да бъда тук за остатъка от кариерата си. Ако не ме искат, тогава не зависи от мен. Аз съм просто служител“, добави той.

„Няма да ходя никъде. Отдаден съм на този отбор. Искам да обърнем нещата в позитивна посока. Искам да играя добър баскетбол. Искам да съм здрав, да помагам на съотборниците си и да печеля мачове. От последните шест двубоя спечелихме четири и загубихме два. Предстоят ни много мачове. Напълно съм концентриран. Приоритетът ми е просто да бъда здрав“, заяви гръцкият баскетболист.

За 12-те си сезона в Лигата Янис Адетокунбо има средни показатели от 24.1 точки, 9.9 борби и 5 асистенции на мач. 31-годишният грък стана шампион с тима на Милуоки през 2021 година и е двукратен носител на наградата Най-полезен играч от 2019-а и 2020 година.

През този сезон Бъкс имат баланс от 16-21 и понастоящем заемат 11-ата позиция в класирането на Източната конференция.